Иран задержал два танкера в Персидском заливе

Отмечается, что задержанные суда перевозили более миллиона литров контрабандного топлива. Они входили в разветвленную сеть, КСИР наблюдал за ними несколько месяцев.

Также сообщается, что 15 иностранцев, входивших в состав экипажей танкеров, были арестованы.

Ранее США задержали седьмой танкер в Карибском море, нарушающий блокаду Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».