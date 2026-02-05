Иран задержал два танкера в Персидском заливе
5 февраля 202618:28
Два танкера были задержаны в Персидском заливе Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское гостелерадио IRIB.
Отмечается, что задержанные суда перевозили более миллиона литров контрабандного топлива. Они входили в разветвленную сеть, КСИР наблюдал за ними несколько месяцев.
Также сообщается, что 15 иностранцев, входивших в состав экипажей танкеров, были арестованы.
Ранее США задержали седьмой танкер в Карибском море, нарушающий блокаду Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
