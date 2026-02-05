Трамп заявил, что должен попасть в рай
Президент США Дональд Трамп заявил, что должен попасть в рай. Как сообщает телеканал C-SPAN, такими ожиданиями политик поделился в ходе Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.
Американский лидер отметил, что на предыдущем подобном мероприятии он пошутил, сказав о том, что, вряд ли попадёт в рай. Однако некоторые журналисты не заметили сарказма и истолковали его слова иначе.
«На самом деле думаю, что, возможно, я должен попасть в рай. Я не идеальный кандидат, но я сделал много хорошего для идеальных людей», — заключил политик.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что слова Трампа о духовной стороне мирных инициатив не стоит воспринимать как шутку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
