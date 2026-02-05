В Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink

Комментируя сбои в работе терминалов Starlink на фронте, он указал, что есть масса способов наводить беспилотники «без участия американских спутников».

По словам парламентария, в текущей ситуации не следует «рассчитывать на что-либо западное».

«Надеяться стоит только на импортозамещение, на собственные технологические решения, которых вообще-то в среде наших умельцев предостаточно», - заключил он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что серийное производство отечественной альтернативы системе Starlink для широкополосного доступа в интернет начнётся в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».