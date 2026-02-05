В Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink

России необходим аналог американских спутников Starlink. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

СМИ: Starlink «порезал» скорость для БПЛА России и Украины

Комментируя сбои в работе терминалов Starlink на фронте, он указал, что есть масса способов наводить беспилотники «без участия американских спутников».

По словам парламентария, в текущей ситуации не следует «рассчитывать на что-либо западное».

«Надеяться стоит только на импортозамещение, на собственные технологические решения, которых вообще-то в среде наших умельцев предостаточно», - заключил он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что серийное производство отечественной альтернативы системе Starlink для широкополосного доступа в интернет начнётся в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
ТЕГИ:Алексей ЖуравлевСпутникиИнтернетМобильная Связь

Горячие новости

Все новости

партнеры