В Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink
России необходим аналог американских спутников Starlink. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Комментируя сбои в работе терминалов Starlink на фронте, он указал, что есть масса способов наводить беспилотники «без участия американских спутников».
По словам парламентария, в текущей ситуации не следует «рассчитывать на что-либо западное».
«Надеяться стоит только на импортозамещение, на собственные технологические решения, которых вообще-то в среде наших умельцев предостаточно», - заключил он.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что серийное производство отечественной альтернативы системе Starlink для широкополосного доступа в интернет начнётся в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учителя предложили родителям и полиции мониторить соцсети учеников
- Иран задержал два танкера в Персидском заливе
- Африка в тренде: Какими цветами удивить девушек на 14 февраля
- В Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink
- «Ребусы и перевертыши»: Юрий Грымов о премьере «Вишневого сада» и переделках классики
- Лавров заявил о «подпольных» контактах некоторых лидеров Европы с Россией
- Швырнувшего на пол ребенка в Шереметьево отправили на принудительное лечение
- Врач-рентгенолог ЦРБ погиб в Белгородской области при ударе дрона
- СМИ: США и РФ якобы близки к достижению договоренности по ДСНВ
- Токаев предложил Трампу взять Гренландию в аренду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru