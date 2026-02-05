Крупнейшие сети отелей отказались от сотрудничества с «Яндекс Путешествиями»

Утоняется, что решение об отключении продаж мест размещения приняли, в том числе, «Azimut Hotels», «Cosmos Hotel Group», «Русские Сезоны», «Accor», «Кронвелл Групп» и другие - в общей сложности это около 50 тысяч номеров.

Отказ от сотрудничества связан с тем, что с 1 февраля агрегатор повысил базовую комиссию - с 15% до 17%.

«Навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей», - указал гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Ранее гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил «Радиоточке НСН», что в России не хватает гостиниц для горнолыжников,