Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 40 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были зафиксированы в период с 13:00 до 18:00 мск 5 февраля. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Белгородской области - 24 аппарата.
«Ещё восемь БПЛА сбили над Ростовской областью, пять дронов - над Брянской областью, три беспилотника - над Курской областью», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 5 февраля над территорией страны уничтожили 95 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru