Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 40 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО за шесть часов сбили 16 украинских беспилотников

Атаки были зафиксированы в период с 13:00 до 18:00 мск 5 февраля. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Белгородской области - 24 аппарата.

«Ещё восемь БПЛА сбили над Ростовской областью, пять дронов - над Брянской областью, три беспилотника - над Курской областью», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 5 февраля над территорией страны уничтожили 95 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры