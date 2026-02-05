Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских беспилотников

Атаки были зафиксированы в период с 13:00 до 18:00 мск 5 февраля. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Белгородской области - 24 аппарата.

«Ещё восемь БПЛА сбили над Ростовской областью, пять дронов - над Брянской областью, три беспилотника - над Курской областью», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 5 февраля над территорией страны уничтожили 95 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».