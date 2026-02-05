«Цены всегда поднимаются за три недели до праздников, в этом году — даже за месяц. Дорожает растаможка импортных цветов, тепличные хозяйства выставили свои цены. Откат цен ожидается после 15 марта. Цены на букеты к празднику очень разнятся: кто-то покупает три тюльпана, кто-то — хороший букет, цена которого доходит до 10 тысяч рублей. В основном на День всех влюбленных покупают красные розы и коробку конфет. Примерно это обойдется в 1500 рублей. Покупать цветы за несколько дней до праздника бесполезно — цены будут одними и теми же. Но главное, конечно, — не большой и дорогой букет, а внимание», — сказала Гаганова.

Собеседница НСН также посоветовала, чем можно удивить девушку в День святого Валентина.

«Вроде бы розы самые популярные, но, как показывает практика, людям они уже надоели. Кроме того, лучше не брать высокие розы — чем выше роза, тем хуже она “пьет”. На праздник не котируются только хризантемы, поскольку они продаются круглый год. У меня в продаже будут ранункулюсы, фрезии, анемоны, очень разные интересные цветочки. Также очень модно дарить экзотику — леукадендроны, протеи, это африканские цветы по вполне лояльной цене. Ими можно удивить девушку», — подытожила она.

Ранее маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева заявила, что мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

