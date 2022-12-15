«Один саксофон и три Гамлета»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» вместе с билетным оператором «Kassir.ru» представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.

Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман, вернувшийся накануне из турне по Таиланду.

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В преддверии новогодних праздников все больше рок-концертов перемещается из столицы за ее пределы. Горшенев выступит в выходные в Нижнем Новгороде (16 декабря) и Москве (17 декабря, Глав Club), КняZz – в Ставрополе (16 декабря), The Hatters – в Питере (17 и 18 декабря), а Lascala даст сразу четыре концерта – в Ижевске (15 декабря), Екатеринбурге (16 декабря), Тюмени (17 декабря) и Челябинске (18 декабря).

Кроме того, билетные операторы отмечают интерес зрителей к концертам Леонида Агутина в Санкт-Петербурге (16 декабря) и Ноггано в Барвихе (17 декабря), а также к рождественскому концерту трио пианистов Bel Suono в Московском доме музыки (16 декабря).

Ну а Игорь Бутман рекомендовал всем концерт пианиста Олега Аккуратова.

«19 декабря будет концерт блестящего и выдающего пианиста Олега Аккуратова, мы будем аккомпанировать ему нашим оркестром. Он пройдет в концертном зале «Зарядье»», - сказал саксофонист.

Вокалистка группы Lascala Аня Грин ранее рассказывала НСН о концертном туре и «классных клубах, которые мы разносим в щепки».

«Тур в рамках десятилетия продолжиться в январе, феврале, марте и апреле. Хочется охватить до весны как можно больше городов, при этом играем мы преимущественно на уикендах. Будут Урал, Нижний Новгород, Владимир, Казань. Я надеюсь, что случится связка на Дальнем Востоке, - мы каждый раз скрещиваем пальцы и каждый раз у нас пока не получается. Разговоры сейчас идут о марте и апреле, и я надеюсь, что все получится», - отмечала фронтвумен.

Со своей стороны, лидер The Hatters Юрий Музыченко обещал НСН, что в Петербурге на сцену выйдет блогер Эльдар Джарахов, исполнивший на московском концерте в октябре сразу две песни.

«Этот негодяй украл у нас песню, поэтому он обязан выйти и спеть ее с нами. Скажу по секрету, в Санкт-Петербурге он, конечно же, тоже будет в гостях», - отмечал Музыченко.

