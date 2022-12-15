«Один саксофон и три Гамлета»: Культурный гид страны на выходные
Игорь Бутман рекомендовал Богомолова с Кончаловским и рассказал о джаз-клубах, Lascala готовится разнести в щепки Урал, а петербургские театралы меряются Гамлетами.
Концерты: «Щепки и рояли»
«Национальная Служба Новостей» вместе с билетным оператором «Kassir.ru» представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.
Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман, вернувшийся накануне из турне по Таиланду.
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В преддверии новогодних праздников все больше рок-концертов перемещается из столицы за ее пределы. Горшенев выступит в выходные в Нижнем Новгороде (16 декабря) и Москве (17 декабря, Глав Club), КняZz – в Ставрополе (16 декабря), The Hatters – в Питере (17 и 18 декабря), а Lascala даст сразу четыре концерта – в Ижевске (15 декабря), Екатеринбурге (16 декабря), Тюмени (17 декабря) и Челябинске (18 декабря).
Кроме того, билетные операторы отмечают интерес зрителей к концертам Леонида Агутина в Санкт-Петербурге (16 декабря) и Ноггано в Барвихе (17 декабря), а также к рождественскому концерту трио пианистов Bel Suono в Московском доме музыки (16 декабря).
Ну а Игорь Бутман рекомендовал всем концерт пианиста Олега Аккуратова.
«19 декабря будет концерт блестящего и выдающего пианиста Олега Аккуратова, мы будем аккомпанировать ему нашим оркестром. Он пройдет в концертном зале «Зарядье»», - сказал саксофонист.
Вокалистка группы Lascala Аня Грин ранее рассказывала НСН о концертном туре и «классных клубах, которые мы разносим в щепки».
«Тур в рамках десятилетия продолжиться в январе, феврале, марте и апреле. Хочется охватить до весны как можно больше городов, при этом играем мы преимущественно на уикендах. Будут Урал, Нижний Новгород, Владимир, Казань. Я надеюсь, что случится связка на Дальнем Востоке, - мы каждый раз скрещиваем пальцы и каждый раз у нас пока не получается. Разговоры сейчас идут о марте и апреле, и я надеюсь, что все получится», - отмечала фронтвумен.
Со своей стороны, лидер The Hatters Юрий Музыченко обещал НСН, что в Петербурге на сцену выйдет блогер Эльдар Джарахов, исполнивший на московском концерте в октябре сразу две песни.
«Этот негодяй украл у нас песню, поэтому он обязан выйти и спеть ее с нами. Скажу по секрету, в Санкт-Петербурге он, конечно же, тоже будет в гостях», - отмечал Музыченко.
Джаз: «От Калининграда до Сахалина»
Игорь Бутман также рассказал НСН, где послушать хороший джаз в Москве, анонсировав новогодний концерт.
«В Москве есть прекрасные клубы, чтобы послушать джаз: это и мой Клуб Игоря Бутмана, и Клуб Алексея Козлова, клуб «Эссе», JAM Club, клуб Союза композиторов и другие, менее известные. В Москве есть кого послушать: много интересных музыкантов, и заслуженных, и начинающих, подающих большие надежды, все время проходят джем-сейшены, у нас будет еще праздничный концерт 26 декабря в Зале Чайковского с нашим оркестром и нашими солистами. Концертов будет очень много, так что новогодний праздник будет освещен джазом», - пообещал легендарный саксофонист.
Бутман также подвел итоги года столетия российского джаза, рассказав о самых талантливых отечественных музыкантах.
«Все, что касается тура, посвященного столетию российского джаза, было очень ярким. Были великолепные музыканты, звезды российского джаза, от самых именитых и признанных до молодых музыкантов, которые уже сейчас громко о себе заявляют. Выступления были очень хорошие, они были от Калининграда до Сахалина, и Екатеринбург, и Красноярск, и Петрозаводск, и Петербург. Большой концерт в Большом театре тоже был очень ярким событием, на нем выступили 25 коллективов, солистов, которые показали всю красу российского джаза, все, что мы добились. Это было очень интересно, мы выступали с Ларисой Долиной, был Олег Аккуратов, Андрей Кондаков, Евгений Побожий, Fantine, Даниил Крамер, мы показали весь спектр лучших джазменов России на сегодняшний момент», - подчеркнул Народный артист России.
Театр: «Один король и три Гамлета»
В число самых популярных театральных постановок уикенда, по версии «Кассир.ру», вошли премьера спектакля «Нежданно-негаданно» во МХАТе имени Горького, «Король Лир» в Мастерской Петра Фоменко, а также сразу два мюзикла: «Анна Каренина» с Екатериной Гусевой и Валерией Ланской в Московском театре оперетты, и «Ничего не бойся, я с тобой» в МДМ.
Ну а в Петербурге публика активно скупает билеты на спектакли по мотивам шекспировской классике. Это «Гамлет» в МДТ в постановке Льва Додина и комедия «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым из «Городка» в ДК Ленсовета.
Вместе с тем Игорь Бутман рекомендовал НСН другого Гамлета, в постановке Константина Богомолова.
«Не могу сказать, что я большой театроман, хожу и слежу за новинками. Недавно посмотрел спектакль Константина Богомолова "Гамлет in Moscow" на Малой Бронной, хороший спектакль, там много интересных творческих находок», - отметил он.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев говорил «Культурному гиду НСН», что с интересом посмотрит постановку Богомолова «Три сестры».
«Сейчас я бы сходил на Богомолова, потому, что я давно не видел его спектакли. Все-таки за Театром Сатиры я слежу, в Театре Моссовета тоже интересная, экспериментальная постановка, но тут тоже надо понимать, что тебя будет ждать. Я выберу Богомолова», - сказал Губерниев.
Кино: «От Стычкина до Кончаловского»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. На экраны кинотеатров, в частности, выйдет комедия «Непослушник 2» с Гошей Куценко и Виктором Хориняком, известным по фильму «Последний богатырь» и сериалу «Кухня».
Кроме того, мы увидим перевыпуск российско-итальянского фильма Андрея Кончаловского «Грех» о жизни» Микеланджело, главные роли котором сыграли Альберто Тестоне и Юлия Высоцкая.
Ну а любителей ночной жизни ждет фильм «Zillion. Клуб твоих грез» о бельгийском айтишнике, ставшим королем клубной империи в ответ на то, что его не пускали на дискотеки.
Игорь Бутман рассказал НСН, что любит исторические сериалы, верит в российское кино и рекомендует Кончаловского.
«То, что делает Кончаловский, мне нравится, конечно, можно посмотреть. В целом у нас все очень хорошо и я считаю, что сейчас хорошее время, чтобы задуматься и создать новые шедевры, а не ждать их от наших партнеров и коллег, хотя они и не сидят, сложив руки. Это нам сейчас возможность проявить себя, дать волю своей фантазии и своему таланту. У нас неплохие сериалы делают, не все, потому что их очень много, но там актеры есть хорошие: Метелкин, Стычкин, Андрей Смоляков. Мне нравятся исторические сериалы, про Екатерину, про Бориса Годунова, он относительно не новый, но интересный. Все, что связано с историей, с предыдущим поколением, то, что было до нас, объясняет многие вещи. Я ходил на отличный фильм про Петра I, полудокументальный, этот фильм понравился», - подчеркнул Бутман.
Ранее худрук театра «Модерн» Юрий Грымов говорил НСН, что также интересуется личностью Петра I.
«Я несколько лет я посвятил Петру I. Это абсолютно противоречивый и яркий человек. Для меня он очень интересен, поэтому у нас идет спектакль "Петр I"», - отмечал Грымов.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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