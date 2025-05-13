Путин выразил соболезнования после смерти Гребешковой

Президент России Владимир Путин глубокие соболезнования после смерти заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая

В своей телеграмме родным и близким актрисы он отметил, что она была «талантливым и обаятельным человеком», которую многие поколения зрителей полюбили за её запоминающиеся роли, вошедшие в историю отечественного кино.

«Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», - заключил Путин.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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