Путин выразил соболезнования после смерти Гребешковой

В своей телеграмме родным и близким актрисы он отметил, что она была «талантливым и обаятельным человеком», которую многие поколения зрителей полюбили за её запоминающиеся роли, вошедшие в историю отечественного кино.

«Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», - заключил Путин.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

