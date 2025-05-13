Путин выразил соболезнования после смерти Гребешковой
Президент России Владимир Путин глубокие соболезнования после смерти заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме родным и близким актрисы он отметил, что она была «талантливым и обаятельным человеком», которую многие поколения зрителей полюбили за её запоминающиеся роли, вошедшие в историю отечественного кино.
«Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», - заключил Путин.
Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru