Песков: Подход Евросоюза к украинскому вопросу направлен на продолжение войны
13 мая 202513:15
Подход Европы по украинскому вопросу направлен на продолжение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это резко контрастирует с подходом, который демонстрируют Россия и США.
«Европа всё-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход», - заключил представитель Кремля.
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru