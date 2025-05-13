Песков: Подход Евросоюза к украинскому вопросу направлен на продолжение войны

Подход Европы по украинскому вопросу направлен на продолжение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Россия готовится к переговорам 15 мая в Стамбуле

По его словам, это резко контрастирует с подходом, который демонстрируют Россия и США.

«Европа всё-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход», - заключил представитель Кремля.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаЕвросоюзДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры