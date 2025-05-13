Песков: РФ не принимает ангажированные выводы по делу о малайзийском «Боинге»
Россия не принимала участия в расследовании крушения самолёта Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что все выводы и результаты данного расследования Москва считает ангажированными.
«Все ангажированные выводы мы не принимаем», - заключил представитель Кремля.
Ранее в правительстве Нидерландов заявили, что совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) якобы признал Россию ответственной за крушение малазийского «Боинга» и обвинил её в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, сообщает RT.
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