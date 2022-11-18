«Вкус локтей и голос сердца»: Культурный гид страны на неделю

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий страны на предстоящий уикенд.

Сегодня культурным гидом НСН выступил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, оказавшийся большим поклонником рок-музыки и театра, а также фронтменом собственной группы.

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В Москве в выходные пройдет сразу несколько знаковых концертов. Константин Кинчев и группа «Алиса» представят 11 ноября новый альбом «Дудка», в субботу группа «Пилот» отметит 25-летие, а Дидюля уже сегодня вечером выступит с большой программой в «Крокусе».

Билетные операторы также отмечают интерес зрителей к концертам Чижа & Co в Архангельске, МакSим - в Казани и «Пикника» в Питере.

Ну а Дмитрий Губерниев сказал НСН, что выбирает «Алису».

«На "Алису" надо пойти, конечно, новый альбом – это очень интересно. Я слышал заглавную песню, альбом пока нет, Кинчев всегда интересен. Прекрасные музыканты, замечательные находки, я люблю Костю. Давно не был на "Алисе", кстати, с удовольствием сходил бы, но, черт побери, в пятницу буду на работе в Иванове, не успею», - посетовал комментатор.

Он также рассказал, что любит группы «Ария», «Мастер» и «Воскресенье».

«Мне также интересно, что продолжает делать Алексей Романов с "Воскресеньем", Женю Маргулиса очень сильно люблю. Конечно, слежу за Кипеловым. В основном это люди, которые играют тяжелые вещи. Если брать "Арию", Артура Беркута, концертная жизнь продолжается, мы следим за ней. И еще 25 ноября будет 35-летний юбилей группы "Мастер", где по-прежнему играет один из лучших басистов страны Алик Грановский. Я всем рекомендую. Эти металлисты и рокеры хорошей закалки не потеряли прыть и форму, и продолжают радовать нас как новыми альбомами и песнями, так и старыми суперхитами», - подчеркнул Губерниев.

Комментатор также сообщил, что собирается с ребенком сходить на концерт вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера, а также пригласил всех на выступление своей группы «Guber Band».

«На следующей неделе, 17 ноября в Москву приезжает Джо Линн Тернер, легендарный вокалист Deep Purple и Rainbow. Я всем рекомендую, потому что сейчас на фоне отсутствия зарубежных артистов, - к нам никто не едет и не приедет, - Джо Линн Тернер, у которого жена из Белоруссии, этот мосточек сохранил. Я пойду с ребенком и будут слушать "I surrender" и "Perfect Strangers" в замечательном исполнении, тем более он сейчас новый альбом выпустил. Ну а 19 ноября будет концерт в Москве прекрасной русской группы "Guber Band", всем рекомендую, Я как солист и основатель этой группы с удовольствием приглашаю всех. Мы играем в прекрасном клубе в Жулебино. Это будет концерт-творческая встреча, где я общаюсь с публикой, читаю стихи, пою песни, которые люблю, какие-то наши, какие-то не наши. Это песни, которые составляют для меня золотой фонд советской эстрады и рок-музыки, с оригинальными аранжировками. Мы периодически выступаем в разных городах и вот, будем открывать биатлонный сезон», - рассказал Губерниев.

Со своей стороны, гитарист-виртуоз Дидюля сообщил НСН, что 10 ноября на его большом концерте в Москве будет представлен новый альбом

«Это большой масштабный концерт с шикарным светом и звуком. Новая музыка, презентация пластинки, это прекрасный повод, чтобы провести этот вечер в кругу старых и новых друзей и знакомых».

