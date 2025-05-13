Сборная Гвинеи по футболу назвала условие для игры с командой России
Сборная Гвинеи готова сыграть товарищеский матч с национальной командой Россией, но только после того, как будет отменено решение об отстранении россиян. Об этом в беседе со Sport24 заявил пресс-секретарь Гвинейской федерации футбола Тану Диалло.
По его словам, для обсуждения организации подобной игры необходимо, чтобы ФИФА сняла санкции с российского футбола.
«Только с их разрешения можно организовать товарищеский матч со сборной России», - заключил Диалло.
Ранее представитель Бразильской конфедерации футбола заявил телеканалу CNN Brasil, что футбольная сборная страны не планирует никаких матчей против национальной команды России, сообщает RT.
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