Сборная Гвинеи по футболу назвала условие для игры с командой России

Сборная Гвинеи готова сыграть товарищеский матч с национальной командой Россией, но только после того, как будет отменено решение об отстранении россиян. Об этом в беседе со Sport24 заявил пресс-секретарь Гвинейской федерации футбола Тану Диалло.

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По его словам, для обсуждения организации подобной игры необходимо, чтобы ФИФА сняла санкции с российского футбола.

«Только с их разрешения можно организовать товарищеский матч со сборной России», - заключил Диалло.

Ранее представитель Бразильской конфедерации футбола заявил телеканалу CNN Brasil, что футбольная сборная страны не планирует никаких матчей против национальной команды России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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