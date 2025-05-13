Российские и австрийские ученые изобрели вакцину против аллергии на кошек

Специалисты изучили кровь пациентов с подтвержденной аллергией на кошек. Они смогли выявить основные аллергены и соединили их с белком-антигеном. Всего было создано пять вариантов препарата.

Отмечается, что доклинические исследования показали успешный результат в 85% случаев. Сейчас вакцины находятся на этапе подготовки к тестированию на добровольцах.

Также было выяснено, что антитела нового препарата могут подавить реакцию на основной аллерген собак и лошадей. Эти данные могут расширить возможности применения разработки.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу, напоминает НСН.

