Российские и австрийские ученые изобрели вакцину против аллергии на кошек
Совместное исследование ученых Сеченовского и Венского медицинского университетов представило технологию создания вакцин против аллергии на кошек. Об этом сообщил научный журнал Allergy.
Специалисты изучили кровь пациентов с подтвержденной аллергией на кошек. Они смогли выявить основные аллергены и соединили их с белком-антигеном. Всего было создано пять вариантов препарата.
Отмечается, что доклинические исследования показали успешный результат в 85% случаев. Сейчас вакцины находятся на этапе подготовки к тестированию на добровольцах.
Также было выяснено, что антитела нового препарата могут подавить реакцию на основной аллерген собак и лошадей. Эти данные могут расширить возможности применения разработки.
Ранее в Госдуме предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу, напоминает НСН.
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