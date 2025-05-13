Футбольный клуб «ПСЖ» захотел отсудить у Мбаппе почти €100 млн
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) подал иск к бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе на сумму в €98 млн. Об этом сообщает информационное агентство France Press.
Форвард первым начал судебную тяжбу после перехода в мадридский «Реал». Он требовал выплатить ему зарплату за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы в размере €55 млн. На сторону игрока встали Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Юридический комитет LFP 12 сентября 2024 года признал правоту за Мбаппе.
Клуб отказался выполнять требования и подал апелляцию в Федерацию футбола Франции. Спортивные чиновники ее отклонили, так как «ПСЖ» опоздал с заявлением на сутки. В начале апреля футболисту удалось добиться ареста счетов своей бывшей команды на сумму долга перед ним.
Адвокаты «Пари Сен-Жермен» подали новый иск в суд первой инстанции во Франции. Они потребовали отменить это решение, так как, по их мнению, игрок не собрал достаточно доказательств о наличии задолженности. Они выдвинули встречные обвинения против нападающего, так как он «нанес ущерб репутации клуба» и захотели добиться от него выплаты компенсации. Дело будет рассмотрено 26 мая.
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