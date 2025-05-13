СМИ: Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле

В состав переговорной группы также войдет советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков. Кто еще отправится в Турцию, пока неизвестно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пока не подтвердил эти слухи в ходе брифинга с журналистами. По его словам, всю информацию огласят тогда, когда это посчитает нужным президент Владимир Путин.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский согласится встречаться только с Путиным и ни с кем еще из российских представителей. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее Зеленский и президент США Дональд Трамп заявили, что готовы лично прилететь в Стамбул на переговоры, напоминает НСН.

