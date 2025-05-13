ВС России освободили Миролюбовку в ДНР

Армия России взяла под контроль село Миролюбовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

«Освобожден населенный пункт Миролюбовка», - отметили в ведомстве.

Село удалось взять под контроль благодаря решительным действиям сил группировки войск «Центр».

Ранее российские военные освободили поселок Котляровка в ДНР.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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