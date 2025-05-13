Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 500 тысяч гектаров
В Забайкальском крае в настоящее время действуют 45 лесных пожаров, охвативших площадь более 576 тысяч гектаров. Об этмо сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, семь из указанных пожаров локализованы на площади свыше 117 тысяч гектаров.
Отмечается, что в Читинском муниципальном округе горит более 31 тысячи гектаров.
«В тушении задействованы самолеты Ил-76 МЧС России, сброшено 126 тонн воды, угрозы населённым пунктам нет», - говорится в сообщении.
Ранее в Рослесхозе заявили, что из-за лесных пожаров в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru