Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 500 тысяч гектаров

В Забайкальском крае в настоящее время действуют 45 лесных пожаров, охвативших площадь более 576 тысяч гектаров. Об этмо сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Огонь природного пожара подобрался к селу в Забайкальском крае

По данным ведомства, семь из указанных пожаров локализованы на площади свыше 117 тысяч гектаров.

Отмечается, что в Читинском муниципальном округе горит более 31 тысячи гектаров.

«В тушении задействованы самолеты Ил-76 МЧС России, сброшено 126 тонн воды, угрозы населённым пунктам нет», - говорится в сообщении.

Ранее в Рослесхозе заявили, что из-за лесных пожаров в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера, сообщает RT.

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ФОТО: МЧС России
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