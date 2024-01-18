«Металлика и чушпаны»: Сценарист «Слова пацана» об актерских и музыкальных битвах

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил сценарист сериала «Слово пацана», а также фильмов «Лёд» и «Повелитель ветра» Андрей Золотарев.

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Рок-н-ролльная жизнь потихоньку возвращается после праздников. Диана Арбенина начнет в выходные серию акустических концертов с Нижнего Новгорода, Питера и Москвы (23 января. ММДМ). «Чиж & Co» откроет 2024-й год с выступления в Архангельске, Lumen – с Рязани и Тулы, а Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Кирове.

Кроме того, московскую публику ждут концерты «СерьГи» (19 января, «16 Тонн») и «Мельницы» (19 января, «1930»), а «Черный кофе» отметит на сцене 60-летие Дмитрия Варшавского (21 января, «16 Тонн»).

Ну а Андрей Золотарев рассказал НСН, что был на стороне металлистов в противостоянии с рэперами.

«Мои музыкальные предпочтения были странными по нынешним временам, это был рок. Я когда подростком был, у нас все делились на пацанов и чушпанов, на тех, кто слушал тяжелый металл и рок, в том числе русский, и тех, кто слушал рэп. Причем это деление происходило не потому, что был какой-то выбор музыкальный, - слушали то и другое, и выбирали то, что больше нравится, - просто по месту жительства. Живешь ты в районе, где пацаны слушают металл, значит ты будешь слушать металл, скорее всего, если не хочешь в тыкву получить. Сейчас все по-другому выглядит, но раньше это было именно так. Социальное расслоение шло по линии музыки в моем детстве. Я был из тех, кто с роком дружил. Мы слушали Metallica, Iron Maiden, Sepultura, русские группы "Арию", "Алису", "Наутилус Помпилиус", "Неприкасаемых", это все наизусть знали», - отметил сценарист.

По его мнению, сейчас противостояние субкультур более лайтовое, чем раньше.

«Конфронтация металлистов и рэперов перешла в другую социальную плоскость. Сейчас мир внутри страны стал более безопасен, мы можем спокойно ходить по улицам, а в моем детстве это было не совсем так. Люди всегда найдут причину, как им поделиться и побить друг друга, независимо от того, что становится триггером: музыка, территория, где ты живешь или еще какая-то причина. В этом плане у нас музыкальное противостояние ушло, если сравнить с тем, что было 20-25 лет назад. Оно гораздо более лайтовое», - сказал Золотарев.

Сценарист «Слова пацана» также рассказал о своей реакции на взлет в чартах трека группы АИГЕЛ «Пыяла».

«Я и до этого слушал АИГЕЛ, был такой прекрасный проект "Татарин", поэтому она не стала для меня открытием, как саундтрек к сериалу, но открытием стало то, насколько он стал популярен после сериала "Слово пацана". Я не ожидал, что это так будет. Это круто», - сказал Золотарев.

