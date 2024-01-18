«Металлика и чушпаны»: Сценарист «Слова пацана» об актерских и музыкальных битвах
Андрей Золотарев рассказал в эфире НСН, как делились на рэперов и металлистов, рекомендовал спектакли Машкова и объяснил, почему актеры из «Слова пацана» не задвинут Александра Петрова.
Музыка: «Если не хочешь в тыкву!»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил сценарист сериала «Слово пацана», а также фильмов «Лёд» и «Повелитель ветра» Андрей Золотарев.
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Рок-н-ролльная жизнь потихоньку возвращается после праздников. Диана Арбенина начнет в выходные серию акустических концертов с Нижнего Новгорода, Питера и Москвы (23 января. ММДМ). «Чиж & Co» откроет 2024-й год с выступления в Архангельске, Lumen – с Рязани и Тулы, а Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Кирове.
Кроме того, московскую публику ждут концерты «СерьГи» (19 января, «16 Тонн») и «Мельницы» (19 января, «1930»), а «Черный кофе» отметит на сцене 60-летие Дмитрия Варшавского (21 января, «16 Тонн»).
Ну а Андрей Золотарев рассказал НСН, что был на стороне металлистов в противостоянии с рэперами.
«Мои музыкальные предпочтения были странными по нынешним временам, это был рок. Я когда подростком был, у нас все делились на пацанов и чушпанов, на тех, кто слушал тяжелый металл и рок, в том числе русский, и тех, кто слушал рэп. Причем это деление происходило не потому, что был какой-то выбор музыкальный, - слушали то и другое, и выбирали то, что больше нравится, - просто по месту жительства. Живешь ты в районе, где пацаны слушают металл, значит ты будешь слушать металл, скорее всего, если не хочешь в тыкву получить. Сейчас все по-другому выглядит, но раньше это было именно так. Социальное расслоение шло по линии музыки в моем детстве. Я был из тех, кто с роком дружил. Мы слушали Metallica, Iron Maiden, Sepultura, русские группы "Арию", "Алису", "Наутилус Помпилиус", "Неприкасаемых", это все наизусть знали», - отметил сценарист.
По его мнению, сейчас противостояние субкультур более лайтовое, чем раньше.
«Конфронтация металлистов и рэперов перешла в другую социальную плоскость. Сейчас мир внутри страны стал более безопасен, мы можем спокойно ходить по улицам, а в моем детстве это было не совсем так. Люди всегда найдут причину, как им поделиться и побить друг друга, независимо от того, что становится триггером: музыка, территория, где ты живешь или еще какая-то причина. В этом плане у нас музыкальное противостояние ушло, если сравнить с тем, что было 20-25 лет назад. Оно гораздо более лайтовое», - сказал Золотарев.
Сценарист «Слова пацана» также рассказал о своей реакции на взлет в чартах трека группы АИГЕЛ «Пыяла».
«Я и до этого слушал АИГЕЛ, был такой прекрасный проект "Татарин", поэтому она не стала для меня открытием, как саундтрек к сериалу, но открытием стало то, насколько он стал популярен после сериала "Слово пацана". Я не ожидал, что это так будет. Это круто», - сказал Золотарев.
Театр: от Машкова до Мироновой
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль Марины Брусникиной «Офелия боится воды» в МХТ им.Чехова, «Пигмалион» в Театре Сатиры и «Один день из смерти Вадика Беляева» с участием «Квартета И», о котором рассказывал НСН актер Александр Демидов.
Театралы Петербурга идут на «Мастера и Маргариту», в Красноярске выбрали «Божественную комедию», а калининградцы увидят спектакль Марии Мироновой «Woman».
Ну а Андрей Золотарев рассказал НСН о пьесе «Настоящий» для Театра Олега Табакова, худруком которого является Владимир Машков.
«С театром у меня взаимоотношения сложные. Я все время пытаюсь что-то написать и поставить для театра. Три раза писал разные пьесы, одну из них поставили, она идет во МХАТе, а две других, - одна из них с Театром Табакова, - подзависли. И еще одна история, мюзикл, который мы сделали, немножечко завис. Но это все продюсерские сложности, это непросто сделать. Я очень люблю Театр Табакова, это прекрасное место, такой классический, классный, офигенный театр, которым руководит Владимир Машков. У него куча крутейших постановок. Я недавно отправлял детей на "Ревизора" (на фото), сам его три раза видел, это очень крутая постановка. Там нет никаких издевательств над автором, а есть попытка вытащить всю комедию и сатиру, которая там есть. Очень удачная попытка. Горячо это рекомендую», - посоветовал Золотарев.
Кино: Воздух Германа и лёд Петрова
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет военная драма Алексея Германа-младшего (на фото) «Воздух» с Сергеем Безруковым. Из западных новинок внимание публики может привлечь автомобильный байопик «Большая гонка. Ауди против Лянчи».
Скоро на экраны выйдет и фильм «Лёд-3» с Александром Петровым, сценаристом которого является Андрей Золотарев. Он рассказал НСН о Петрове и о перспективах актеров из «Слова пацана» вытеснить с экранов сегодняшних звезд.
«Это естественный процесс и для любого артиста всегда очень сложно пройти этап, когда он меняет амплуа. Например, он герой-любовник, а потом артисту исполняется 45, 50, 55 , и он понимает, что надо менять амплуа. Для артистов это болезненно, но это часть профессии. Петров и Козловский больше профессионалы. Я уверен, что они будут сниматься до старости, есть прекрасные примеры, когда люди играют до 90 лет. Это всегда большой психологический челлендж, это очень сложно. Но реально актерская конкуренция очень полезна. У нас сейчас выходит "Лед-3" с Петровым в главной роли, чтобы задвинули Александра Петрова, это невозможно. Если он сам этого не захочет, никто его не задвинет. Да, Петров снялся в "Дворце" у Романа Полански. Да, понятно, что профессиональные изменения произошли, но, мне кажется, он как был Саня Петров, классный парень, так и остался. Это не опыт между вторым и третьим "Льдом", а опыт у Полански. Это какая-то новая веха», - сказал Золотарев.
Он также рассказал о любимых режиссерах и сотрудничестве с Федором Бондарчуком, сыгравшим Федора Конюхова в «Повелителе ветра».
«Тарантино, Кэмерон, они все великие, но нет такого, что я ориентируюсь на какого-то конкретного режиссера. Я обожаю Вильнева, но это не значит, что я буду писать фильмы, как он. Если говорить про наших, я очень люблю старые фильмы Михалкова. Жора Крыжовников блестящий режиссер. Федор Бондарчук блестящий профессионал, я его очень люблю как артиста и режиссер он, конечно, крутой. Когда к нем на площадку попадаешь, понимаешь, в чем прикол Бондарчука. Он бешеной энергией заряжает. Представьте себе тренера, который бойца на ринг выпускает, чтобы он был готов биться насмерть. Он то же самое с артистами проделывает у тебя на глазах. Я не видел ни одного другого режиссера, который бы так накачивал артистов», - сказал Золотарев.
Кроме того, сценарист рекомендовал всем сериалы «Наследники» и «Медведь», на днях ставшие победителями премии «Эмми».
«То, что они выбрали, это классно. "Наследники" прекрасная вещь, мы недавно с девушкой несколько сезонов посмотрели, это очень крутая штука. При этом поразительно, что все считают этот сериал драмой, потому что это мощнейшая сатира и приз ему дали, как комедии, в том числе. "Медведь" тоже в какой-то степени сатиричен, это такая производственная драма, давно забытый жанр. Да, я мог бы эти сериалы рекомендовать. При этом, в последнее время у меня какое-то затишье, - если раньше глаза разбегались, что выбрать, то сейчас такого нет. С повышенным уровнем толерантности и стремлением к забастовкам смотреть особо нечего», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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