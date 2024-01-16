Сериалы «Наследники» и «Медведь» стали лидерами по наградам на премии «Эмми»
Сериалы «Наследники» и «Медведь» оказались лидерами по количеству наград на 75-й церемонии вручения телепремии «Эмми». Список победителей размещен на сайте конкурса.
Так, лучшим комедийным сериалом стал «Медведь», а актер Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале» за роль Кармена Берзатто в киноленте «Медведь».
Лучшим драматическим сериалом назвали «Наследников». Актеры из этой киноленты Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за лучшие мужскую и женскую роль.
Выдающимся телевизионным фильмом стал «Странный Эл», а лучшим мини-сериалом года – «Грызня».
Элтон Джон получил «Эмми» как продюсер за лучший прямой эфир своего прощального тура Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium.
75-ая церемония вручения награды телеакадемии США проходит в Лос-Анджелесе, отмечает «Радиоточка НСН».
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