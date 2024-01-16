Сериалы «Наследники» и «Медведь» стали лидерами по наградам на премии «Эмми»

Так, лучшим комедийным сериалом стал «Медведь», а актер Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале» за роль Кармена Берзатто в киноленте «Медведь».

Лучшим драматическим сериалом назвали «Наследников». Актеры из этой киноленты Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за лучшие мужскую и женскую роль.

Выдающимся телевизионным фильмом стал «Странный Эл», а лучшим мини-сериалом года – «Грызня».



Элтон Джон получил «Эмми» как продюсер за лучший прямой эфир своего прощального тура Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium.

75-ая церемония вручения награды телеакадемии США проходит в Лос-Анджелесе, отмечает «Радиоточка НСН».

