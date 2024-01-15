«Вадик и Стамбул»: Александр Демидов о новом фильме «Квартета И»

Из фильма «Один день в Стамбуле» убрали часть шуток, которые есть в спектакле о Вадике Беляеве, сказал в эфире НСН Александр Демидов, предположив, что картина вряд ли соберет в прокате миллиард рублей.

Актер Александр Демидов в интервью НСН рассказал, почему новый фильм с участниками «Квартета И» не стал продолжением франшизы «О чем говорят мужчины».

Фильм «Один день в Стамбуле» с участием Демидова, Ростислава Хаита, Леонида Бараца и Камиля Ларина выйдет на экраны кинотеатров 22 февраля.

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«Это абсолютно отдельная вещь по пьесе "Один день из смерти Вадика Беляева", которую написали ребята: Сережа Петрейко, Ростислав Хаит и Леонид Барац. Спектакль идет, по-моему, уже третий сезон, и ребята сделали из пьесы сценарий фильма, который назвали "Один день в Стамбуле". Вся история происходит в Стамбуле, мы приехали к своему другу Вадику Беляеву и выясняется, что он умер. Я там играю доктора Германа, Лёша - модного писателя Дениса, Камиль – политика Марата, а Слава – продюсера Константина. Мы плывем на лодке и вспоминаем друга. Это те же "Разговоры", но другие персонажи, локация и обстоятельства», - сказал Демидов.

При этом он объяснил, чем фильм отличается от спектакля, усомнившись, что картина соберет миллиард рублей в прокате.

«Понятно, что мы сняли не сказку, как сейчас модно, и миллиардов не соберем, но хотелось бы приблизиться к полумиллиарду или где-то выше. У нас есть пул людей, которые с нами много лет, но с точки зрения коммерции и широкого охвата публики, надо привлекать и молодежь, которую мы хотим зацепить нашими мыслями, и публику, которая вообще нас не знает. Но это не досуговое кино, куда придет вся семья, начиная с маленького ребенка и заканчивая пенсионером. В театре "Вадика" хорошо смотрят, там аншлаг. При этом мы шутим там на злобу дня, а из фильма убрали шутки про политику, оставив разговоры о жизни», - отметил актер.

Демидов также рассказал, почему не стали снимать пятую часть фильма «О чем говорят мужчины».

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«Мы сняли четвертые "Разговоры" в прошлом году, выпускать еще и пятые – чересчур. У нас был договор с площадкой и продюсером на два года, что мы снимаем сначала сериал "В Бореньке чего-то нет" и что-то другое. Мы решили вместо "Разговоров" сделать эту историю одного дня в Стамбуле. Там очень красивая картинка, - Босфор, лодка, диалоги достаточно смешные, - где-то ироничные, где-то трогательные и грустные», - заключил собеседник НСН.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ранее объяснил НСН, почему больше не участвует в спектакле «Квартета И» «День радио».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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