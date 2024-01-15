«Вадик и Стамбул»: Александр Демидов о новом фильме «Квартета И»

Актер Александр Демидов в интервью НСН рассказал, почему новый фильм с участниками «Квартета И» не стал продолжением франшизы «О чем говорят мужчины».

Фильм «Один день в Стамбуле» с участием Демидова, Ростислава Хаита, Леонида Бараца и Камиля Ларина выйдет на экраны кинотеатров 22 февраля.