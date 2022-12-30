«Дневник времени и славянское комбо»: НСН представляет ТОП-5 лучших российских альбомов 2022 года
Шевчук уловил дух времени и попал в «энциклопедию жизни», Кинчев призвал вернуться к корням, «Би-2» и Louna не стали стесняться новых смыслов, а Горшенев воплотил мечту о Мефистофеле: «Национальная служба новостей» в преддверии праздников подвела музыкальные итоги 2022 года.
Группа ДДТ. Альбом «Творчество в пустоте 2»
Группа ДДТ презентовала вторую часть альбома «Творчество в пустоте» в октябре 2022 года на фоне приостановки концертной деятельности. В пластинку вошли 14 композиций, записанных в 2021-2022 годах. При этом Юрий Шевчук объяснил НСН, что все песни для обеих частей «Творчества в пустоте» писались одновременно.
«Мы писали сразу 27 треков, но кто будет слушать альбом из такого количества песен в наше время, время тиктокерское по три секунды на тему? Первую часть альбома сделали более социальной, состоящей из песен гражданского содержания. Вторая часть получилась более лирической, хотя и в ней всего хватает», - рассказал Шевчук.
Он также объяснил смысл новых песен.
«Не буду выпендриваться: честные песни или нет, мы просто стараемся писать на темы, которые отзываются болью, о чем мы размышляем. Все песни из жизни, в общем, хвалиться не буду… Мы стараемся и сейчас пишем новые песни, а что делать? Нам ничего не остается делать, концерты нам прикрыли. Работаем постоянно в студии», - отметил лидер ДДТ.
Музыкальный редактор «НАШЕго Радио» Александра Шулакова назвала новый альбом ДДТ новым томом в энциклопедии жизни.
«В этом году вышло много отличных альбомов, но отдельно хотелось бы выделить работу «Творчество в пустоте-2» группы ДДТ. Юрию Юлиановичу и товарищам в очередной раз удалось чутко уловить дух времени — как в текстах, так и в музыке. Альбом стал новым томом в энциклопедии нашей жизни. Хочется верить, что следующий альбом продолжит эту траекторию и сможет снова удивить слушателей актуальным звучанием и предельно важным смысловым компонентом», - отметила Шулакова.
Со своей стороны, музыкальный критик Борис Барабанов в беседе с НСН также назвал альбом «Творчество в пустоте 2» одним из лучших в уходящем году. По его словам, вторая часть альбома «абсолютно не уступает» первой, выпущенной около года назад с помощью рекордных 25-миллионных сборов через краудфандинг.
18 мая во время концерта ДДТ в Уфе Шевчук поделился со сцены со зрителями мыслями о том, что такое Родина. После этого на него завели административное дело, суд признал Шевчука виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Другие концерты Шевчука были перенесены на 2023-й год.
Группа «Алиса». Альбом «Дудка»
Константин Кинчев и группа «Алиса» представили новый альбом в начале сентября, после чего «Дудку» успешно презентовали на концертах в Москве и Санкт-Петербурге.
В альбом вошли 16 песен, при этом критики считают его квинтэссенцией всего творчества «Алисы».
«Дудку», при записи которой использованы свирель и жалейка, называют «славянским рок-комбо» и наболевшим альбомом, который стал «новым этапом философии» Кинчева. Тексты его песен навевают мысли о единении славян и русского народа, что дает особый эффект на концертах в сочетании со старыми хитами «Алисы» вроде «Неба славян» и «Смутных дней». При этом композиция «Всем гАреть» стала символом огненных перформансов «Армии Алисы».
Константин Кинчев также, как и Юрий Шевчук, записал альбом «Дудка» с помощью краудфаундинга, посредством которого поклонники «Алисы» собрали 28 млн рублей.
При этом мнения алисоманов о новом альбоме разделились. Одни называют его лекарством от меланхолии и слабости духа, а другие не видят развития в музыке, указывая на вторичность, «псевдорусскость» и «лубочность».
Группа «Би-2». Альбом «Аллилуйя»
В середине ноября группа «Би-2» выпустила одиннадцатый студийный альбом под названием «Аллилуйя». В него вошли 15 песен, включая вышедшие ранее «Пекло», «Депрессию», «Я никому не верю» и «Колыбельную», а также пять бонусных треков.
Музыканты объяснили, что альбом создавался, как дневник, смысл которого, как и контекст, ежемесячно менялся.
«И только сейчас страницы нашего дневника наконец сложились в единственно верном порядке. Поэтому мы предлагаем слушать наш новый альбом целиком — от первой до последней песни: даже ранее выпущенные нами песни в „Аллилуйе“ обретают совершенно новые значения», — отмечали артисты, концерты которых в России пока не проводятся.
Вместе с тем, музыкальные критики, опрошенные НСН, однозначно называют новое творение «Би-2» одним из лучших альбомов года.
«Для меня лучший альбом 2022 года – это альбом группы «Би-2» «Аллилуйя». Я внимательно наблюдал за тем, как он записывался, видел, как менялось настроение музыкантов, какие у них появлялись мысли. Мне казалось, что у них не получится сделать из всего этого цельное произведение, что альбом будет распадаться на части. Однако, это действительно единая целая история, история превращение человека, появления новых смыслов», - сказал Борис Барабанов.
Со своей стороны, его коллега Илья Легостаев в интервью НСН также указал на целостность новой пластинки «Би-2».
«В России главные пластинки в этом году выпустили «Аквариум» и «Би-2». И тот и другой релизы были очень интересны для поклонников групп и тех, кто интересуется современной российской музыкой. «Би-2» долго собирали релиз, который получил название «Аллилуйя». Наверное, все четыре года, которые они записывали и сочиняли песни, стоят результата. Это очень целостный альбом», - сказал Легостаев.
Между тем, «Би-2» не собираются останавливаться на «Аллилуйе», пообещав выпустить еще четыре альбома за ближайшие полгода. Музыканты попали в опалу в конце апреля, когда отказались выступать в Омске на сцене с баннером с буквой Z.
Группа LOUNA. Альбом «Рубикон»
Альтернативная команда Лусинэ «Лу» Геворкян и Виталия Демиденко выпустила седьмой студийный альбом в середине ноября. «Рубикон» включает в себя 12 треков, записанных этим летом.
«Тематика песен навеяна тем, с чем мы все столкнулись и что переживаем в реалиях последних нескольких лет», – объяснили музыканты.
При этом композиция «Сломанные крылья» на предновогодней неделе вплотную приблизилась к тройке лидеров хит-парада «НАШЕго Радио» «Чартова дюжина».
Критики отмечают смелость группы, которая в «Рубиконе» называет вещи своими именами в контексте сегодняшних реалий. В частности, речь идет о текстах песен «Надежда на вчера» и «Разбуди меня».
Вместе с тем поклонники Louna неоднозначно восприняли новую пластинку. Одни увидели в текстах «сильно повзрослевшую Лу» и чуть ли не исповедь, в которой она просит прощение даже за то, в чем не виновата. Другим не хватает жесткости, они считают что группа «сдалась в творческой борьбе» и усматривают за «полусоло» и «недоритмами» переход от рискованных шагов по тонкому льду к мягким пледам у камина.
Группа «Горшенев». Альбом «Фауст»
Рок-группа «Горшенев», созданная экс-участником группы «Кукрыниксы» Алексеем Горшеневым, в феврале выпустила второй студийный альбом, отсылающий к творчеству Иоганна Вольфганга Гёте.
В пластинку вошли 16 треков, при этом «Фауст» не просто альбом, а большая музыкальная постановка, работу над которой Горшенев назвал давней мечтой.
«Свою давнишнюю мечту – работу над большими формами – я увидел в произведении «Фауст». Я раньше работал над такими вещами, был опыт с романом Гюго «Человек, который смеется». Композицию мы сделали только одну – «Одиночество». У нас возникли проблемы с либретто, в текстовой форме оно делается рифмами для песен, и нужно было прозу Гюго переводить в рифму, это очень сложно и теряется много смысла. А здесь Гёте уже сам все сделал, 60 лет старался для нас. Для меня всегда это было интересно, потому как давным-давно, лет 20 назад, я был вакханальщиком в некоторой степени, и как-то в зеркале я увидел себя Мефистофелем», - рассказал Алексей НСН.
В записи «Фауста» участвовали и другие известные музыканты, а также мама Горшенева.
«Я играю в «Фаусте» роль Мефистофеля. Фауста у нас исполняет Саша Красовицкий из Animal ДжаZ, Маргариту мама моя исполняет, Илья Черт играет Валентина - брата Маргариты, замечательный артист Артур Ваха у нас исполняет роль Господа. Прямо в песнях есть диалоги. Еще есть авторская версия, где я один за все роли. Изначально вообще так и предполагалось. И забавно я там за роль Маргариты спел. Мама мне сказала: «Блин, что ж ты делаешь, тебе надо все это оставить!» И я решил, пусть будет и авторская версия тоже. И вот я псевдоженским голосом исполняю, забавно. Идиотизм! Бедный Гёте!» - добавил младший брат лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.
Ну а поклонники группы сравнивают «Фауст» с другой масштабной постановкой братьев Горшеневых – «зонг-оперой ужасов» TODD, отметившей в этом году 10-летие туром по городам России и концертом в «Крокусе». Они также отмечают, что «в темные времена русской музыки наконец появился лучик света».
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