«Дневник времени и славянское комбо»: НСН представляет ТОП-5 лучших российских альбомов 2022 года

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Группа ДДТ презентовала вторую часть альбома «Творчество в пустоте» в октябре 2022 года на фоне приостановки концертной деятельности. В пластинку вошли 14 композиций, записанных в 2021-2022 годах. При этом Юрий Шевчук объяснил НСН, что все песни для обеих частей «Творчества в пустоте» писались одновременно.

«Мы писали сразу 27 треков, но кто будет слушать альбом из такого количества песен в наше время, время тиктокерское по три секунды на тему? Первую часть альбома сделали более социальной, состоящей из песен гражданского содержания. Вторая часть получилась более лирической, хотя и в ней всего хватает», - рассказал Шевчук.

Он также объяснил смысл новых песен.

«Не буду выпендриваться: честные песни или нет, мы просто стараемся писать на темы, которые отзываются болью, о чем мы размышляем. Все песни из жизни, в общем, хвалиться не буду… Мы стараемся и сейчас пишем новые песни, а что делать? Нам ничего не остается делать, концерты нам прикрыли. Работаем постоянно в студии», - отметил лидер ДДТ.

Музыкальный редактор «НАШЕго Радио» Александра Шулакова назвала новый альбом ДДТ новым томом в энциклопедии жизни.

«В этом году вышло много отличных альбомов, но отдельно хотелось бы выделить работу «Творчество в пустоте-2» группы ДДТ. Юрию Юлиановичу и товарищам в очередной раз удалось чутко уловить дух времени — как в текстах, так и в музыке. Альбом стал новым томом в энциклопедии нашей жизни. Хочется верить, что следующий альбом продолжит эту траекторию и сможет снова удивить слушателей актуальным звучанием и предельно важным смысловым компонентом», - отметила Шулакова.

Со своей стороны, музыкальный критик Борис Барабанов в беседе с НСН также назвал альбом «Творчество в пустоте 2» одним из лучших в уходящем году. По его словам, вторая часть альбома «абсолютно не уступает» первой, выпущенной около года назад с помощью рекордных 25-миллионных сборов через краудфандинг.

18 мая во время концерта ДДТ в Уфе Шевчук поделился со сцены со зрителями мыслями о том, что такое Родина. После этого на него завели административное дело, суд признал Шевчука виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Другие концерты Шевчука были перенесены на 2023-й год.

