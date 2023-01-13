«Чебурашка» заработал больше «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в РФ

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах в кинозалах (ЕАИС), с начала проката, который стартовал 1 января 2023 года, российская картина заработала 3 528 556 464 рубля.

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», ранее звание самого кассового фильма в России принадлежало первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая заработала в российском прокате 3 516 796 661 рубль.

Ранее режиссёр «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко не исключил, что у картины будет продолжение, сообщает RT.