«Любить и не нарываться!»: Лидер The Hatters о новых песнях и злачном Питере

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.

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Концертный уикенд в столице будет полон ярких и необычных событий. Одним из его главных хитов станет выступление «Нейромонаха Феофана» (14 октября, клуб «Base»), который представит на сцене летопись древнерусского драма, - от старых хитов до новой песни о медведе.

Нижегородская панк-группа F.P.G (Fair Play Gang) отметит в Москве 25-летие (13 октября, «1930»), а «Дайте танк (!)» даст сразу два концерта (14 и 15 октября, «VK Stadium»). Кроме того, новые альбомы представят герой скандалов Паша Техник (12 октября, «1930») и «Полматери» (14 октября, «Base»).

«Чайф» выступит в Саратове, Вячеслав Бутусов - в Красноярске, а Zivert в Казани представит новую песню «Бери и беги» с еще не вышедшего альбома.

Ну а лидер The Hatters рассказал НСН о представленной на днях полной версии альбома «По ходу люблю».

«Вообще мы себя всячески стараемся ограждать от банальных песен про любовь, но так или иначе они накапливались-накапливались и мы решили разом все их вывалить: сделали сначала небольшую версию альбома, а потом поняли, что не можем остановиться, нам очень понравилось. Мы решили внаглую продолжить, но обещаем, что, возможно, это все, - границы дозволенного. Дальше будем писать на другие темы. Почему на тему любви проще писать? Потому что это трогает всех, как и музыка. Что касается первой реакции на альбом, наверное, сейчас в первую очередь высказывается так называемое ядро. На удивление, они все оценили проделанную работу и сравнивают ее с одной из наших лучших пластинок "Forte & Piano", что не может нас не радовать. Спасибо, друзья», - сказал музыкант.

Музыченко также рассказал о ближайших больших концертах в Москве (18 ноября) и Питере (24 ноября), и участии The Hatters в юбилее «НАШЕго радио» (9 декабря).

«Наши сольники, - это будут приглашенные не только певцы, но и разные музыканты. Будет суперское световое шоу, обалденный звук, сценография. Мы, естественно, придумаем для себя что-то необычное. По поводу 25-летия "Нашего Радио", во-первых, нам очень льстит, что нас туда пригласили, а во-вторых, нам это очень-очень льстит. Конечно, с удовольствием придем и поздравим, не побоюсь этого слова, наших друзей, "Наше Радио" с четвертью века. Обалдеть! Четверть века – это так круто звучит», - восхитился собеседник НСН.

