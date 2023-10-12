«Любить и не нарываться!»: Лидер The Hatters о новых песнях и злачном Питере
The Hatters не могут остановиться в написании песен о любви, сказал в эфире НСН Юрий Музыченко, рассказав о приключениях на Думской и «вежливой публике» Санкт-Петербурга.
Концерты: «Драм, любовь и юбилей»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.
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Концертный уикенд в столице будет полон ярких и необычных событий. Одним из его главных хитов станет выступление «Нейромонаха Феофана» (14 октября, клуб «Base»), который представит на сцене летопись древнерусского драма, - от старых хитов до новой песни о медведе.
Нижегородская панк-группа F.P.G (Fair Play Gang) отметит в Москве 25-летие (13 октября, «1930»), а «Дайте танк (!)» даст сразу два концерта (14 и 15 октября, «VK Stadium»). Кроме того, новые альбомы представят герой скандалов Паша Техник (12 октября, «1930») и «Полматери» (14 октября, «Base»).
«Чайф» выступит в Саратове, Вячеслав Бутусов - в Красноярске, а Zivert в Казани представит новую песню «Бери и беги» с еще не вышедшего альбома.
Ну а лидер The Hatters рассказал НСН о представленной на днях полной версии альбома «По ходу люблю».
«Вообще мы себя всячески стараемся ограждать от банальных песен про любовь, но так или иначе они накапливались-накапливались и мы решили разом все их вывалить: сделали сначала небольшую версию альбома, а потом поняли, что не можем остановиться, нам очень понравилось. Мы решили внаглую продолжить, но обещаем, что, возможно, это все, - границы дозволенного. Дальше будем писать на другие темы. Почему на тему любви проще писать? Потому что это трогает всех, как и музыка. Что касается первой реакции на альбом, наверное, сейчас в первую очередь высказывается так называемое ядро. На удивление, они все оценили проделанную работу и сравнивают ее с одной из наших лучших пластинок "Forte & Piano", что не может нас не радовать. Спасибо, друзья», - сказал музыкант.
Музыченко также рассказал о ближайших больших концертах в Москве (18 ноября) и Питере (24 ноября), и участии The Hatters в юбилее «НАШЕго радио» (9 декабря).
«Наши сольники, - это будут приглашенные не только певцы, но и разные музыканты. Будет суперское световое шоу, обалденный звук, сценография. Мы, естественно, придумаем для себя что-то необычное. По поводу 25-летия "Нашего Радио", во-первых, нам очень льстит, что нас туда пригласили, а во-вторых, нам это очень-очень льстит. Конечно, с удовольствием придем и поздравим, не побоюсь этого слова, наших друзей, "Наше Радио" с четвертью века. Обалдеть! Четверть века – это так круто звучит», - восхитился собеседник НСН.
Театр: Графиня и трактирщица
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» в Московском международном Доме музыки (ММДМ) и спектакль «Враги. История любви» с Сергеем Юшкевичем в театре «Современник».
В Нижнем Новгороде идут на городской мюзикл «Маяковский», в Воронеже - на «Отдам бывшего в хорошие руки» с Марией Кравченко из «Comedy Woman», а театралы Петербурга выбрали «Трактирщицу» с Гошей Куценко (на фото) и Анной Ардовой.
Гид по Питеру: «Думской не зря пугали, Рубинштейна сдала позиции»
Ну а Юрий Музыченко представил НСН свой гид по Питеру, указав на его злачные места.
«Мне нравится выходить в самые знаковые места в центре, но проходить их не по тем самым набережным Мойки, канала Грибоедова, Фонтанки, а идти по параллельным маленьким улочкам не очень ухоженным, куда задвигают мусорные баки, чтобы не портить основной вид. Эти улочки интересные, они чем-то местами даже напоминают Тбилиси, когда идешь по улочкам, заглядываешь во двор, а там настоящий Тбилиси, тот самый, с этими деревянными балконами, лестницами. Вот и Питер такой иногда бывает. Что греха таить, Апраксин двор – пожалуйста, тот самый Питер, осторожней там, пожалуйста. Думскую уже закрыли и не зря пугали, сам там зуба лишился. Рубинштейна сдала позиции, сейчас все переезжает на Некрасова, а вообще в Петербурге довольно вежливая публика, если не нарываться», - предупредил фронтмен The Hatters.
Ранее музыканты группы «Пикник» рассказывали НСН о сюрпризах Думской, а Светлана Сурганова указала на точку притяжения творческих людей в культурной столице.
Кино: Вампиры и «Смешарики»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьеров называют полнометражный мультфильм «Смешарики снимают кино» (на фото), в создании которого принимали участие лидер группы «КняZz» Андрей Князев и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
На экраны также выходят комедия «Вася не в себе» с Павлом Прилучным и драма «Клетка ищет птицу» от ученицы Сокурова Малики Мусаевой. Кроме того, в Москве и ряде других городов сегодня состоится премьера фильма «Отпуск в октябре» с лидером группы 25/17 Андреем «Бледным».
Ну а Юрий Музыченко рассказал НСН, что влюбился в российские сериалы.
«Если кто-то пропустил сериал "ЮЗЗЗ", очень хороший выходил, "Вампиры средней полосы" очень порадовали. Сейчас я смотрю "Большой дом" про 1965-й год, про Ленинград, очень интересно. Я влюбился в российские сериалы: если к кино еще есть вопросики, где-то гранты, размазанные финансы, более безалаберное отношение, то сериалы – это частное вложение, там заказчик спрашивает за проделанную работу и качество сериалов гораздо выше, чем кино», - пояснил музыкант.
Он также признался, что не в восторге от «Барби», рекомендовав при этом «Многоэтажку» и «Адамовы яблоки».
«Из полнометражных фильмов, последнего, что я видел, "Многоэтажка" очень хорошее кино, - чуть-чуть не дожали финал, но очень держит в напряжении. Очень не понравилась "Барби": такой классный, интересный заход, столько вкусных штук придумано в начале, а потом все скатывается на какие-то эти… повесточки. Все уходит в какие-то пропаганды, просто не дают насладиться изощренным умом художника, все что-то мне навязывают и говорят. Причем не дают мне возможности подумать. Мне конкретно говорят, что я должен видеть, это не понравилось. "Оппенгеймера" еще не смотрел. Последний фильм Уэса Андерсона, - что-то я не справился с ним. Я большой его поклонник, но что-то он какой-то тяжелый и не зашел мне с первого раза. Есть еще один фильм, не новый, но он мне очень понравился, просто открытие для меня: "Адамовы яблоки", посмотрите обязательно», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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