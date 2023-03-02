«Предвестники бури и злачный Питер»: Культурный гид страны на выходные

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных и предпраздничных дней вплоть до 8 марта.

Культурными гидами НСН сегодня выступили лидеры группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный.

***

Главным музыкальным событием выходных для Москвы станет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» (4 марта, Music Media Dome), в рамках которого на сцену выйдут Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Олег Гаркуша («АукцЫон»), «Маша и Медведи», Настя Полева и Ирина Салтыкова.

Кроме того, в столице в предпраздничные дни выступят «Чиж & Co» (7 и 8 марта, Известия Hall), «Воскресенье» (3 марта Известия Hall) и Найк Борзов (5 марта, Lюstra bar).

Вслед за столицей Вячеслав Бутусов отправится в Ханты-Мансийск (5 марта), «Воскресенье» - в Уфу (4 марта) и Челябинск (6 марта), «Чайф» выступит в Перми (3 марта) и Краснодаре (8 марта), КняZz – в Курске (3 марта), Белгороде (4 марта) и Воронеже (5 марта), ну а «Пикник» представит 7 марта в Питере свое новое шоу.

Марат Корчемный рассказал НСН, в чем особенность грядущего концерта.

«Этот концерт – предвестник большой бури. Мы на большой площадке, в Дворце спорта "Юбилейный" опробуем ноу-хау: у нас будут голограммы, трехмерная реальность, искусственный интеллект, две сцены. Слышали в детстве фразу лазерное шоу? Вот это будет у нас гвоздем программы. Кроме того, театр начинается с вешалки: даже пространство, где нет концерта будет заполнено специальными аниматорами, которые будут развлекать людей и провоцировать на добрые поступки», - отметил музыкант.

По его словам, московские концерты «Пикника» 24 и 25 марта (в клубе «1930») будут другими, поскольку «самое главное, что на клубных площадках зрители поют вместе с нами, тем самым создавая мощную энергетическую волну».

«Когда ты можешь сачкануть», - добавил в шутку Эдмунд Шклярский.

