«Предвестники бури и злачный Питер»: Культурный гид страны на выходные
Шклярский рассказал в эфире НСН о «Фантомасе» и вселенной из 1990-х, Корчемный - о театральном буме, голограммах и француженках, тем временем меломаны ждут «Брата», а киноманы – Миронова с Безруковым.
Концерты: «Буря, Брат и голограммы»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных и предпраздничных дней вплоть до 8 марта.
Культурными гидами НСН сегодня выступили лидеры группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный.
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Главным музыкальным событием выходных для Москвы станет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» (4 марта, Music Media Dome), в рамках которого на сцену выйдут Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Олег Гаркуша («АукцЫон»), «Маша и Медведи», Настя Полева и Ирина Салтыкова.
Кроме того, в столице в предпраздничные дни выступят «Чиж & Co» (7 и 8 марта, Известия Hall), «Воскресенье» (3 марта Известия Hall) и Найк Борзов (5 марта, Lюstra bar).
Вслед за столицей Вячеслав Бутусов отправится в Ханты-Мансийск (5 марта), «Воскресенье» - в Уфу (4 марта) и Челябинск (6 марта), «Чайф» выступит в Перми (3 марта) и Краснодаре (8 марта), КняZz – в Курске (3 марта), Белгороде (4 марта) и Воронеже (5 марта), ну а «Пикник» представит 7 марта в Питере свое новое шоу.
Марат Корчемный рассказал НСН, в чем особенность грядущего концерта.
«Этот концерт – предвестник большой бури. Мы на большой площадке, в Дворце спорта "Юбилейный" опробуем ноу-хау: у нас будут голограммы, трехмерная реальность, искусственный интеллект, две сцены. Слышали в детстве фразу лазерное шоу? Вот это будет у нас гвоздем программы. Кроме того, театр начинается с вешалки: даже пространство, где нет концерта будет заполнено специальными аниматорами, которые будут развлекать людей и провоцировать на добрые поступки», - отметил музыкант.
По его словам, московские концерты «Пикника» 24 и 25 марта (в клубе «1930») будут другими, поскольку «самое главное, что на клубных площадках зрители поют вместе с нами, тем самым создавая мощную энергетическую волну».
«Когда ты можешь сачкануть», - добавил в шутку Эдмунд Шклярский.
Театр: «Инстинкты и Кустурица»
В числе самых популярных спектаклей укиенда, по версии «Kassir.ru», оказались «Черная кошка, белый кот» (на фото) в Театре на Таганке по мотивам культового фильма Эмира Кустурицы, «Три сестры» в питерском БДТ имени Товстоногова и концерт Евгения Гришковца в Нижнем Новгороде.
8 марта в Храме Христа Спасителя дадут «Лебединое озеро» в исполнении Санкт-Петербургского национального балета и солистов Мариинки, а в Московском международном доме музыки пройдет праздничный гала-концерт Сергея Полунина.
Эдмунд Шклярский сказал НСН, что Мариинка стала в Питере местом экскурсий для японских туристов, а Марат Корчемный рассказал о театральном буме в Северной столице.
«Сейчас Питер переживает театральный бум. Количество экспериментальных театров, экспериментальных сцен, даже человек, который у нас снимался в клипе, он мне рассказывает, что есть какие-то театры, которые я знать не знаю, на 50-100 мест, и в них происходят всякие чудеса, сейчас просто революция в этом смысле. То есть, форма меняется. Рекомендую Александринку, Новую сцену. Прямо идете, что бы там ни было, и не пожалеете. Таких в мире один-два и обчелся», - подчеркнул Корчемный.
Со своей стороны, Шклярский удивился, что в сегодняшних театрах на сцену выходят голые артисты.
«Главное, что на сцену все еще выходят голыми, вот это самое смешное. Это же самый простой и примитивный ход, бьющий по самым низменным инстинктам», - посетовал музыкант.
Корчемный объяснил в ответ, что это особый режиссерский прием.
«Наш режиссер трансляции, который будет в "Юбилейном", - он работает с великим и могучим в БДТ, - рассказывает, что есть такой режиссерский прием: ты сначала обескураживаешь человека, - вот ты вышел голый, образно, или выстрелил из пистолета, и обескуражил публику, - чтобы человек перешел на другой уровень сознания», - рассказал он.
Вместе с тем лидеры «Пикника» не увидели проблемы в том, что в топе популярности в Санкт-Петербурге недавно оказался спектакль с Ольгой Бузовой.
«Значит, люди любят ее, и пускай. Они увидят то, что хотят, и им воздастся. Флаг им в руки», - сказал в этой связи Шклярский.
«Если звезды зажигают, значит кому-то это надо. Те же люди потом пойдут на Rammstein», - продолжил мысль Корчемный.
«И скажут: Там Бузовой нет, надо уходить», - резюмировал Эдмунд Мечиславович.
Завершая театральную тему, друзья решили пойти на «Идиота».
«Я услышал, что в "Приюте комедианта" идет "Идиот", говорят, что чуть ли не круче, чем фильм, но я сомневаюсь, это разные вещи. Вот, я бы сходил на «Идиота», - признался Шклярский:
Корчемный поддержал коллегу: «Все, решили, идем на "Идиота"».
Неформальный Питер: «Где красиво получить по морде»
Группа «Пикник» также открыла для НСН неформальную сторону Петербурга, обычно скрытую от гостей города на Неве.
Начал Марат Корчемный, представивший свою версию «культурного гида».
«Когда была пандемия, в Питер наладился поток друзей, родственников, друзей подруг и подруг друзей со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Я стал гидом и офигел, что Питер – это место, где можно запросто провести 10 дней, и каждый день будет не похож на предыдущие. Но только летом, зимой это правило не работает. В каждом сегменте есть свой кайф. Первое – это дикий сегмент, крыши, дворы, какие то места из серии "в этом доме жил такой-то купец", который был богатый, а сейчас там коммуналки. Ты заходишь, и там венецианская мозаика, покрашенная сверху краской, вот такие контрасты. Ты заныриваешь рядом с Дворцовой в какие-то переулки и тут же попадаешь в потусторонний мир. Есть парадный Петербург, есть реки-каналы-мосты. Кроме того, Питер – это гастрономическая столица России: можно зарубиться и каждый из десяти дней есть новую кухню: еврейскую, арабскую, африканскую, австралийскую, чилийскую, перуанскую. Причем цены будут – в Москве в "Макдоналдсе" так не поешь. Действительно, люди делают чудеса в этом смысле», - подчеркнул он.
Музыкант также рассказал, где в городе можно «красиво получить по лицу».
«Опять же, есть известные злачные места, например, улица Думская. Если вы хотите получить по морде в пять утра, но красиво, вы прямо заходите туда и получаете весь спектр услуг по выравниванию лица с уровнем асфальта. Это Думская и прилегающие улицы. А буквально рядом будет блеск. Блеск и нищета в одном флаконе. Если вы посмотрите на Питер с высоты птичьего полета, увидите, что парадные улицы занимают малую его часть, но все остальное скрыто», - отметил Корчемный.
Со своей стороны, Эдмунд Шклярский рассказал, где в Питере можно вернуться в 1990-е.
«Тот же Апраксин двор - это город в городе. Вы просто идете по городу, заныриваете, а там другая вселенная, там 1990-е. Никто не может это побороть», - констатировал музыкант.
Кино: Француженки и Фантомас
Новый киноуикенд в стране, по традиции, стартовал в четверг. В его рамках на экраны кинотеатров вышли сразу три интересных российских премьеры.
Исторический триллер «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева (в ролях Евгений Миронов, Сергей Безруков, Любовь Аксёнова, Игорь Петренко) рассказывает о любви переводчика советской делегации на Нюрнбергском процессе.
В комедии по сценарию Александра Цыпкина «Беспринципные в деревне» задействованы Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган и Николай Фоменко. Кроме того, в широкий прокат выходит фильм Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым.
Ну а 8 марта в качестве подарка женщинам пройдут премьеры драмы «Эскортницы» с Дмитрием Нагиевым и комедии «Поехавшая».
Эдмунд Шклярский рассказал НСН, что его любимым фильмом является «Фантомас» с Жаном Маре и Луи де Фюнесом, с которым косвенно связан и новый альбом «Пикника», заглавная песня которого называется «Веселый и злой (Фантомас)».
«Это фильм "Фантомас", причем на нем не я один вырос, а целое поколение. И сейчас, спустя годы, была написана песня "Фантомас" в этом году, "Веселый и злой", так и наш тур называется», - сказал Шклярский.
Корчемный уточнил, что его коллега шел к этой песне 40 лет, и рассказал о своей первой кинолюбви.
«Кстати, я тоже впервые влюбился в киноактрису на фильме "Жандарм и инопланетяне". Там были какие-то девушки, я был очень маленький и меня это впечатлило. Я первый раз увидел французских красивых девушек и в них во всех влюбился. С тех пор сформировалось мое представление о прекрасном, стандарт был сразу задан высокий. То есть после этого фильм "Красная шапочка" меня уже не впечатлил», - признался Марат Александрович.
При этом музыканты отметили, что их не слишком заинтересовали фильмы-кандидаты на «Оскар» этого года, как и сама кинопремия.
«Если ты хочешь посмотреть компьютерную игру на большом экране, это одна история: смотреть взрывы, экшн. А если ты хочешь какого-то глубокомысленного кино, эти взрывы тебя только раздражают, тебе хочется посмотреть игру актеров, какой-то смысл, это совсем другая ветвь. А говорить о наградах вообще бессмысленно, тем более, сами знаем, вот что это превратилось: если ты одного цвета кожи или другого, а если в крапинку – это точно займет первое место, а если еще и недомогание будет какое-то – вообще», - вывел рецепт киноуспеха Шклярский.
Со своей стороны, Корчемный объяснил, почему не смотрит кино уже несколько лет.
«Из того, что я запомнил, это последний фильм Тарантино "Омерзительная восьмерка". Все понятно, кино хорошее, снято хорошо все, но я уже столько в жизни видел хороших фильмов», - отметил он.
Шклярский, услышав это, нашел, чем удивить Корчемного.
«Ты не видел итало-французский фильм "Бал", где нет ни одного слова, но я его пересматриваю. Там все сказано в жестах, причем все в одной комнате», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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