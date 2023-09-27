«НАШЕ Радио» отмечает юбилей с грандиозным размахом!

В честь своего 25-летия «НАШЕ Радио» проведет большой юбилейный концерт на «ЦСКА Арене», который состоится 9 декабря. В качестве приглашенных артистов заявлены «ЧАЙФ», Lumen, The Hatters, «Пикник», «Чиж&Co». Все артисты достойны больших сольных концертов, а увидеть всех вместе – это настоящий городской фестиваль! Зрители услышат живое исполнение самых знаменитых и ярких хитов всех поколений. Билеты на уникальный праздник уже появились в продаже на сайте Nashe.ru

История радиостанции началась 14 декабря 1998 года, когда на волне 101.7 FM в Москве впервые зазвучало «НАШЕ Радио». Спустя 25 лет любимую радиостанцию слушают уже в более чем 1600 городах, а ее аудитория по всей России составляет почти 14 миллионов человек ежемесячно! Еще более 3,5 миллионов человек в месяц слушают «НАШЕ Радио» через интернет из любой точки мира.

За четверть века «НАШЕ Радио» подарило своим поклонникам множество проектов, которые стали культовыми и навсегда прописались в музыкальной истории России! Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» традиционно возглавляет рейтинги крупнейших фестивалей страны, популярный хит-парад и одноименная музыкальная премия «Чартова Дюжина» пользуются заслуженным авторитетом среди музыкантов, каждый год невероятные по накалу эмоций концерты проводятся под открытым небом на улицах самых разных городов России: «Наши в городе», «Наши на Дворцовой площади» и т.д. За четверть века «НАШЕ Радио» не просто собрало вокруг себя миллионы людей, радиостанция сформировала уникальное сообщество, среду общения из любителей русского рока и «нашей» музыки.

Но не только яркими фестивалями гордится «НАШЕ Радио». На протяжении всех 25 лет радиостанция постоянно открывает новые имена и поддерживает талантливых исполнителей. «Ночные снайперы», «Танцы минус», «Маша и медведи», Uma2rman, «7Б», «Мельница», Total, Чичерина, «Смысловые Галлюцинации» и еще десятки имен стали широко известны благодаря ротации в радиоэфире. И сейчас «НАШЕ Радио» ответственно продолжает свою миссию поиска новых имен и продвижения молодых артистов. Для этого радиостанция каждый год запускает конкурсы по поиску талантов – «НАШИ 2.0», «Высоцкий. Фест», «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра», - эти масштабные конкурсы поддержки молодых музыкантов ежегодно собирают тысячи заявок от молодых исполнителей, лучшие из которых попадают в эфир любимой радиостанции и становятся профессиональными музыкантами!

«Мы с невероятной любовью относимся к каждому нашему проекту, каждому слушателю и каждому музыканту, поэтому очень хочется поделиться нашим праздничным настроением со всеми, кто стал для нас так близок за четверть века! Мы готовим очень душевную программу на праздничный концерт 9 декабря в «ЦСКА Арене» и уверены, что все наши гости проникнутся теплотой нашего праздника и получат огромное удовольствие от общения с любимыми музыкантами!» - заявил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

25 ЛЕТ. МЫ ВМЕСТЕ!

