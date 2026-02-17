Россиянам рассказали, кому опасно соблюдать строгий пост

Он пояснил, что длительные перерывы в еде могут стать причиной резкого падения глюкозы и гипогликемии, что может привести к коме. Пациентам на инсулине жизненно «важно питаться регулярно».

Эксперт отметил, что с осторожностью следует соблюдать пост при язве, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, рефлюкс-эзофагитии, онкологии, почечной или печеночной недостаточности, эпилепсии и некоторых эндокринных заболеваниях.

«Ишемическая болезнь сердца, гипертонии с кризами, а также после недавнего инфаркта или инсульта — любые жесткие ограничения в питании тоже требуют особого контроля», — указал Аракелян.

Кардиолог добавил, что строгие ограничения также нежелательны для детей до 14 лет, беременных и кормящих женщин, граждан старше 60 лет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сокращать робочий день на два часа в первые четыре дня Великого поста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

