Россиянам рассказали, кому опасно соблюдать строгий пост
Строгий пост противопоказан гражданам с сахарным диабетом любого типа. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач, терапевт-кардиолог клиники «К+31» на Лобачевского Арсен Аракелян.
Он пояснил, что длительные перерывы в еде могут стать причиной резкого падения глюкозы и гипогликемии, что может привести к коме. Пациентам на инсулине жизненно «важно питаться регулярно».
Эксперт отметил, что с осторожностью следует соблюдать пост при язве, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, рефлюкс-эзофагитии, онкологии, почечной или печеночной недостаточности, эпилепсии и некоторых эндокринных заболеваниях.
«Ишемическая болезнь сердца, гипертонии с кризами, а также после недавнего инфаркта или инсульта — любые жесткие ограничения в питании тоже требуют особого контроля», — указал Аракелян.
Кардиолог добавил, что строгие ограничения также нежелательны для детей до 14 лет, беременных и кормящих женщин, граждан старше 60 лет.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сокращать робочий день на два часа в первые четыре дня Великого поста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
