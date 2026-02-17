В Госдепе заявил о намерении США вернуться к ядерным испытаниям
США готовы вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем. Как пишет RT, такое заявление сделал помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.
Выступая на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, он отметил, что речи о проведении в атмосфере взрывов мегатонного класса не идёт.
«На равной основе - значит в соответствии с определёнными стандартами. Посмотрите на Китай и Россию, чтобы понять, что это за стандарт», - добавил Йа.
Ранее представитель Китая при ООН в Женеве Цзянь Шэнь заявил, что Пекин не станет участвовать в переговорах по контролю и сокращению ядерных вооружений, включая возможный многосторонний формат с участием Москвы и Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
