В Белгородской области пятеро мирных жителей были ранены при атаках ВСУ
Пятеро мирных жителей были ранены в результате ударов атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском округе был атакован коммерческий объект. Ранения получили двое мужчин и женщина. Бригадами скорой помощи они были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.
Также украинские дроны атаковали два автомобиля - в Грайворонском и Шебекинском округах. Были ранены двое мужчин, их госпитализировали.
Ранее Гладков призвал жителей приграничья не носить камуфляжную и военную форму в связи с атаками ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
