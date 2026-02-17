В Белгородской области пятеро мирных жителей были ранены при атаках ВСУ

Он уточнил, что в Белгородском округе был атакован коммерческий объект. Ранения получили двое мужчин и женщина. Бригадами скорой помощи они были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

Также украинские дроны атаковали два автомобиля - в Грайворонском и Шебекинском округах. Были ранены двое мужчин, их госпитализировали.

Ранее Гладков призвал жителей приграничья не носить камуфляжную и военную форму в связи с атаками ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».