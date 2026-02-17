Тревожный сигнал: Как рост затрат на еду обнажает проблемы экономики
Рост доли расходов на питание в бюджетах россиян – тревожный сигнал для экономики, сказал НСН Денис Ракша. При этом Артем Кирьянов подчеркнул, что рост сбережений населения демонстрирует расслоение общества.
Повышение заработной платы сегодня не успевает за ростом цен на продукты, заявил НСН экономист Денис Ракша. Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН подчеркнул, что данные Росстата не всегда учитывают реальные доходы населения.
Доля расходов на питание в бюджетах россиян достигла 39%, что является максимумом за последние 16 лет, следует из данных Росстата. Как отметила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова, высокая доля трат на продукты характерна для стран с более низкими доходами населения. В развитых странах показатель не превышает 20%. В США показатель составляет 13%. Вместе с тем, по данным Росстата, в 2025 году россияне направили на сбережения 14,1% доходов. Это максимальный показатель за последние 13 лет. Ракша назвал повышение доли расходов в бюджетах россиян тревожным показателем для экономики.
«Конечно, для экономики это не очень хорошо. Объясняется это тем, что инфляция по продовольственным товарам в течение последних двух лет была очень высокой. Что касается одновременного увеличения сбережений, тут тоже нужно аккуратно интерпретировать. Дело в том, что те, кто одновременно увеличивает сбережения, это не те, кто тратит на продукты питания больше 40% своего дохода. Это разные россияне, они между собой просто не пересекаются. По всей видимости, такой тренд будет продолжаться. Стагнации реальных доходов по Росстату у нас нет, они наоборот у нас растут. Параллельно с этим у нас происходит увеличение доли расходов на продукты питания. Но это не значит, что люди больше едят, это значит просто, что продукты питания быстрее дорожают», - объяснил он.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН отметил, что данные Росстата не всегда отражают объективную картину.
«Я не очень доверяю таким данным. Мы учитываем открытые доходы, но существует вахтовый метод работы и вопросы, связанные с занижением зарплаты в секторе малого и среднего бизнеса», - заявил он.
По его словам, рекорд по накоплениям можно объяснить высокими ставками по депозитам.
«Что касается повышения количества денег, которые сегодня граждане приносят в банковскую систему, этому способствует высокий уровень ставок по депозитам. Ситуация говорит о том, что есть расслоение в доходах. Есть люди, которые достаточно обеспечены и зарабатывают на текущих ставках по депозитам. Однако далеко не все могут создавать накопления. Некоторым необходимо бороться за минимально приемлемый уровень жизни. С этой повесткой мы, как депутаты максимально работаем, в плане сокращения разрыва по заработным платам. Санкционное давление сегодня идет на все стороны жизни. Ключевая ставка Центробанка, от которой отталкивается банковское сообщество, тоже результат санкций. Мы сегодня перестраиваем экономику, чтобы достичь технологического финансового суверенитета, уменьшить секционные последствия от ограничений по нефти и газу. Ситуация непростая, но мы говорим о том, чтобы из контролируемого охлаждения экономики выйти в уверенный рост уже в текущей бюджетной трехлетке», - сказал Кирьянов.
Ранее сообщалось, что разрыв в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников в России в 2025 году сократился до 12,7 раза, что стало минимальным показателем с 2000 года. Как объяснил «Радиоточке НСН» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, за последние годы зарплата на стартовых позициях выросла во всех отраслях. При этом оклады у топ-менеджеров не росли.
