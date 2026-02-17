В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН отметил, что данные Росстата не всегда отражают объективную картину.

«Я не очень доверяю таким данным. Мы учитываем открытые доходы, но существует вахтовый метод работы и вопросы, связанные с занижением зарплаты в секторе малого и среднего бизнеса», - заявил он.

По его словам, рекорд по накоплениям можно объяснить высокими ставками по депозитам.

«Что касается повышения количества денег, которые сегодня граждане приносят в банковскую систему, этому способствует высокий уровень ставок по депозитам. Ситуация говорит о том, что есть расслоение в доходах. Есть люди, которые достаточно обеспечены и зарабатывают на текущих ставках по депозитам. Однако далеко не все могут создавать накопления. Некоторым необходимо бороться за минимально приемлемый уровень жизни. С этой повесткой мы, как депутаты максимально работаем, в плане сокращения разрыва по заработным платам. Санкционное давление сегодня идет на все стороны жизни. Ключевая ставка Центробанка, от которой отталкивается банковское сообщество, тоже результат санкций. Мы сегодня перестраиваем экономику, чтобы достичь технологического финансового суверенитета, уменьшить секционные последствия от ограничений по нефти и газу. Ситуация непростая, но мы говорим о том, чтобы из контролируемого охлаждения экономики выйти в уверенный рост уже в текущей бюджетной трехлетке», - сказал Кирьянов.

Ранее сообщалось, что разрыв в зарплатах между 10% самых бедных и 10% самых богатых работников в России в 2025 году сократился до 12,7 раза, что стало минимальным показателем с 2000 года. Как объяснил «Радиоточке НСН» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, за последние годы зарплата на стартовых позициях выросла во всех отраслях. При этом оклады у топ-менеджеров не росли.

