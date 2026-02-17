Уголовное дело возбудили после ЧП в военной комендатуре Ленобласти

Уголовное дело было возбуждено по факту обрушения задния военной полиции в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.

СМИ: Три человека погибли при обрушении здания военной полиции в Ленобласти

В ведомстве указали, что дело возбуждено по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий», - говорится в сообщении.

Об обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово ранее заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

