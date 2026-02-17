Уголовное дело возбудили после ЧП в военной комендатуре Ленобласти

Новый раунд переговоров по Украине проходит в Женеве Военная прокуратура контролирует расследование обрушение здания полиции в Ленобласти Стоимость четырех жизненно необходимых лекарств снижена в РФ КС РФ обязал интернет-магазины принимать возвраты товаров дистанционно Более 100 картин из 30 стран вошли в конкурсную программу МКФ «Циолковский»