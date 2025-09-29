Глава МИД Италии опроверг слова Зеленского об угрозе российских БПЛА
Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы грозящем Италии появлении российских беспилотников неверны. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.
Как отметил министр, он уверен, что Россия не хочет Третьей мировой войны. После заявлений Зеленского Таяни проконсультировался с министром обороны Италии Гвидо Кросетто, чтобы успокоить итальянцев.
«Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить», — подчеркнул Таяни.
Министр призвал Украину воздержаться от бездоказательных заявлений, если страна хочет и дальше рассчитывать на помощь от Италии.
Между тем финский политик, экс-кандидат в Европейский парламент Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский старается втянуть Европу в войну с Россией, пишет Ura.ru.
