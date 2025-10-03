Отбывающий срок экс-министр Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Новое уголовное дело завели в отношении получившего 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

Защита обжаловала приговор осужденному на 12 лет Абызову

Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по которой предусматривается до 10 лет лишения свободы.

Абызова этапировали из колонии в Москву для следственных действий по новому делу.

Обвинительный приговор Абызову вынесли 21 декабря 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

