Отбывающий срок экс-министр Абызов стал фигурантом нового уголовного дела
3 октября 202500:16
Новое уголовное дело завели в отношении получившего 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по которой предусматривается до 10 лет лишения свободы.
Абызова этапировали из колонии в Москву для следственных действий по новому делу.
Обвинительный приговор Абызову вынесли 21 декабря 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
