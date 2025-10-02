Путин ответил шуткой на обвинения в пусках дронов по Европе
Президент Владимир Путин на заседании форума «Валдай» заявил, что Россия не направляет беспилотники в Европу и у нее «нет там целей для ударов». По его словам, обвинения со стороны западных стран служат лишь инструментом нагнетания обстановки.
Отвечая на вопрос о якобы российских дронах в Европе, Путин сначала пошутил, что «больше не будет посылать их ни во Францию, ни в Данию, ни в Лиссабон», а затем подчеркнул, что у России нет беспилотников с такой дальностью действия.
Тема возникла после того, как 10 сентября несколько беспилотников пересекли польскую границу, часть из них была сбита. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что аппараты были российскими и инициировал консультации союзников по статье 4 Устава НАТО.
Позднее о нарушении воздушного пространства также сообщили Румыния и Эстония. В Европе обвинили в произошедшем Россию, однако в Москве эти обвинения назвали бездоказательными, а в Минобороны отметили, что максимальная дальность российских ударных дронов не превышает 700 км, передает «Радиоточка НСН».
