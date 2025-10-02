Путин ответил шуткой на обвинения в пусках дронов по Европе

Президент Владимир Путин на заседании форума «Валдай» заявил, что Россия не направляет беспилотники в Европу и у нее «нет там целей для ударов». По его словам, обвинения со стороны западных стран служат лишь инструментом нагнетания обстановки.

Отвечая на вопрос о якобы российских дронах в Европе, Путин сначала пошутил, что «больше не будет посылать их ни во Францию, ни в Данию, ни в Лиссабон», а затем подчеркнул, что у России нет беспилотников с такой дальностью действия.