На видео попало уничтожение «Искандером» фур с сотней БПЛА «Лютый»

Военнослужащие России нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.

Двое раненых и «Бобры»: ВСУ атаковали Московский регион «Лютыми» дронами

Это произошло восточнее Чернигова. В результате ликвидированы 20 фур с сотней беспилотников «Лютый». Также, по данным Минобороны России, уничтожено 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники, водители фур.

В результате удара возникло возгорание, что привело к детонации БПЛА.

Ранее украинские дроны «Лютый» обрушились на Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Сальдо
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиРоссийская АрмияИскандер

Горячие новости

Все новости

партнеры