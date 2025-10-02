На видео попало уничтожение «Искандером» фур с сотней БПЛА «Лютый»

Это произошло восточнее Чернигова. В результате ликвидированы 20 фур с сотней беспилотников «Лютый». Также, по данным Минобороны России, уничтожено 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники, водители фур.

В результате удара возникло возгорание, что привело к детонации БПЛА.

Ранее украинские дроны «Лютый» обрушились на Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

