На видео попало уничтожение «Искандером» фур с сотней БПЛА «Лютый»
2 октября 202500:01
Военнослужащие России нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.
Это произошло восточнее Чернигова. В результате ликвидированы 20 фур с сотней беспилотников «Лютый». Также, по данным Минобороны России, уничтожено 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники, водители фур.
В результате удара возникло возгорание, что привело к детонации БПЛА.
Ранее украинские дроны «Лютый» обрушились на Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
