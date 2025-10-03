Путин «назвал» себя экс-главой ЦРУ

Российский лидер Владимир Путин во время выступления в рамках заседания форума «Валдай» оговорился, назвав себя бывшим главой ЦРУ, а не ФСБ, сообщает ТАСС.

Путин ответил шуткой на обвинения в пусках дронов по Европе

Затем глава государства пошутил и поделился интересным воспоминанием. Президент рассказывал о становлении в 90-е годы отношений между Москвой и западными странами. Путин вспомнил о том, как были обмануты ожидания тех россиян, кто считал, что после распада СССР отношения с Западом станут хорошие. «…Я что увидел как директор ЦРУ? Ой», — сказал глава государства. Затем он пошутил: «Будущий [директор]».

Также Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ФСБЦРУПрезидент РФВладимир ПутинВалдай

