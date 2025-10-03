Путин «назвал» себя экс-главой ЦРУ
Российский лидер Владимир Путин во время выступления в рамках заседания форума «Валдай» оговорился, назвав себя бывшим главой ЦРУ, а не ФСБ, сообщает ТАСС.
Затем глава государства пошутил и поделился интересным воспоминанием. Президент рассказывал о становлении в 90-е годы отношений между Москвой и западными странами. Путин вспомнил о том, как были обмануты ожидания тех россиян, кто считал, что после распада СССР отношения с Западом станут хорошие. «…Я что увидел как директор ЦРУ? Ой», — сказал глава государства. Затем он пошутил: «Будущий [директор]».
Также Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От Wildberries и Ozon потребовали пересмотреть новые правила для продавцов
- Отбывающий срок экс-министр Абызов стал фигурантом нового уголовного дела
- Путин «назвал» себя экс-главой ЦРУ
- Путин ответил шуткой на обвинения в пусках дронов по Европе
- Путин выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка
- МИД выразил обеспокоенность смертями россиян в итальянских тюрьмах
- Путин заявил о риске роста теневой экономики из-за повышения НДС
- Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
- Ученые рассказали, как кофе и чай снижают риск инсульта и деменции
- Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru