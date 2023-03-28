Зеленский посетил украинских пограничников в Сумской области

По его словам, здесь он встретился с украинскими пограничниками и ознакомился с несением службы по прикрытию рубежей государства.

«Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы», - написал украинский лидер.

Ранее Зеленский посетил передовые позиции украинских вооружённых сил (ВСУ) на Бахмутском направлении, где заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий, а также наградил военных, сообщает НСН.

