Зеленский посетил украинских пограничников в Сумской области
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что посетил Сумскую область.
По его словам, здесь он встретился с украинскими пограничниками и ознакомился с несением службы по прикрытию рубежей государства.
«Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы», - написал украинский лидер.
Ранее Зеленский посетил передовые позиции украинских вооружённых сил (ВСУ) на Бахмутском направлении, где заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий, а также наградил военных, сообщает НСН.
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