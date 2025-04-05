Марчелли: Кончаловский возглавил худсовет Театра Моссовета как наиболее опытный мастер

По его словам, Кончаловского выбрали главой худсовета, потому что он является наиболее опытным и авторитетным мастером.

В беседе с ТАСС Марчелли отметил, что худсовет выполняет функцию совещательного органа при художественном руководителе, поэтому не стоит ждать существенных изменений в репертуаре театра.

Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил НСН, что Театру Моссовета очень повезло, что его художественный совет возглавит Кончаловский.

