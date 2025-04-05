Марчелли: Кончаловский возглавил худсовет Театра Моссовета как наиболее опытный мастер

Худрук Театра Моссовета, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли объяснил назначение народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского главой худсовета театра.

Заславский заявил, что Кончаловский украсит Театр Моссовета

По его словам, Кончаловского выбрали главой худсовета, потому что он является наиболее опытным и авторитетным мастером.

В беседе с ТАСС Марчелли отметил, что худсовет выполняет функцию совещательного органа при художественном руководителе, поэтому не стоит ждать существенных изменений в репертуаре театра.

Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил НСН, что Театру Моссовета очень повезло, что его художественный совет возглавит Кончаловский.

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ФОТО: РИА Новости
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