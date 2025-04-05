СМИ: В Сочи пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса

В Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса в связи с туманом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Известно, что воздушное судно должно было вылететь из Сочи в Ереван еще 4 апреля в 16:20 часов, но данные на онлайн-табло все время менялись. По информации источника, спустя восемь часов ожидания пассажирам предоставили отель. Однако еще через несколько часов они были вынуждены вернуться в аэропорт. При этом в 22:30 рейс снова не вылетел.