СМИ: В Сочи пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса

В Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса в связи с туманом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Известно, что воздушное судно должно было вылететь из Сочи в Ереван еще 4 апреля в 16:20 часов, но данные на онлайн-табло все время менялись. По информации источника, спустя восемь часов ожидания пассажирам предоставили отель. Однако еще через несколько часов они были вынуждены вернуться в аэропорт. При этом в 22:30 рейс снова не вылетел.

АТОР: На борту застрявшего в Польше самолета находятся 200 россиян

Представители авиакомпании объявили, что смогут расселить всех клиентов в отели только через восемь часов. Предполагалось, что воздушное судно должно было вылететь 5 апреля в 15:30 часов. Но информация о полете вновь меняется.

Корреспондент НСН проверил онлайн-табло сочинского аэропорта. На момент написания материала информация на сайте гласила, что рейс Сочи-Ереван «отправляется в 16:51».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что самолет авиакомпании «Победа» Boeing-737-800 с неисправностью в электросистеме совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:Отмена РейсаАэропортАвиакомпанииАвиаперелетыСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры