СМИ: В Сочи пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса
В Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса в связи с туманом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Известно, что воздушное судно должно было вылететь из Сочи в Ереван еще 4 апреля в 16:20 часов, но данные на онлайн-табло все время менялись. По информации источника, спустя восемь часов ожидания пассажирам предоставили отель. Однако еще через несколько часов они были вынуждены вернуться в аэропорт. При этом в 22:30 рейс снова не вылетел.
Представители авиакомпании объявили, что смогут расселить всех клиентов в отели только через восемь часов. Предполагалось, что воздушное судно должно было вылететь 5 апреля в 15:30 часов. Но информация о полете вновь меняется.
Корреспондент НСН проверил онлайн-табло сочинского аэропорта. На момент написания материала информация на сайте гласила, что рейс Сочи-Ереван «отправляется в 16:51».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что самолет авиакомпании «Победа» Boeing-737-800 с неисправностью в электросистеме совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме.
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- СМИ: В Сочи пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru