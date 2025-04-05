Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



По данным следствия, вечером 4 апреля между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт из-за денег, после которого они устроили перестрелку.



Скончался один из арендаторов, еще двое с ранениями доставлены в больницу. Раненый владелец торгового центра с места преступления скрылся. Ожнако его местонахождение было установлено, и он также был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее суд в Благовещенске отправил в следственный изолятор обвиняемого в стрельбе возле одного из баров в центре города, в результате чего был ранен человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

