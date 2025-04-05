Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

Один человек погиб и двое пострадали в результате перестрелки на парковке торгового центра в Махачкале, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

Шесть человек ранены после стрельбы в ночном клубе в Хьюстоне штат Техас

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 4 апреля между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт из-за денег, после которого они устроили перестрелку.

Скончался один из арендаторов, еще двое с ранениями доставлены в больницу. Раненый владелец торгового центра с места преступления скрылся. Ожнако его местонахождение было установлено, и он также был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее суд в Благовещенске отправил в следственный изолятор обвиняемого в стрельбе возле одного из баров в центре города, в результате чего был ранен человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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