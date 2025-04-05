Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDOS-атакам в день проведения акции
В день проведения Тотального диктанта на его сайт производятся DDOS-атаки, рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.
По его словам, атаки начали с 10 утра и продолжаются до сих пор. Технические специалисты решают вопрос.
Как отметил Беляков, слова которого приводит пресс-служба «Тотального диктанта», DDOS-атаки на сайт акции совершались и в день старта регистрации на диктант.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что во время президентских выборов в РФ кибератак совершались в основном с территорий Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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