Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина

Канадец подчеркнул, что не сожалеет о том, что Овечкин повторил его рекорд.



Овечкин догнал Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз», забросил свою 894-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс». Теперь на счету россиянина 894 гола в 1486 матчах в НХЛ, у легендарного канадского игрока - 894 шайбы в 1487 встречах.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Александр Овечкин — выдающийся российский хоккеист, в Кремле следят за его успехами и болеют за него.

