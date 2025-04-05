Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что его русский дедушка обрадовался бы тому, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил его рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Гретцки заявил журналистам.
Канадец подчеркнул, что не сожалеет о том, что Овечкин повторил его рекорд.
Овечкин догнал Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз», забросил свою 894-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс». Теперь на счету россиянина 894 гола в 1486 матчах в НХЛ, у легендарного канадского игрока - 894 шайбы в 1487 встречах.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Александр Овечкин — выдающийся российский хоккеист, в Кремле следят за его успехами и болеют за него.
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