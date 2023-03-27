СМИ: Командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции военных под Артемовском

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском, пишет украинский ресурс Military Media Center.

Сообщается, что «он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов». Также, по данным издания, командующий также принял ряд оперативных решений для усиления возможностей ВСУ.

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Украинская армия только за минувшую неделю потеряла до 4,5 тысяч человек погибшими и ранеными в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом ранее сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Офицер подчеркнул, что около 20% раненых имеют серьезные увечья, в дальнейшем эти военные не смогут вернуться на фронт.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ежедневно теряют в боях за Артемовск до 200 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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