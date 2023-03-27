СМИ: Командующий сухопутными силами ВСУ посетил позиции военных под Артемовском

Украинская армия только за минувшую неделю потеряла до 4,5 тысяч человек погибшими и ранеными в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом ранее сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Офицер подчеркнул, что около 20% раненых имеют серьезные увечья, в дальнейшем эти военные не смогут вернуться на фронт.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ежедневно теряют в боях за Артемовск до 200 человек.

