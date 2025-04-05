Умер кот-Хатико из Дагестана, проживший семь лет на могиле хозяина

Кот-Хатико, который в течение семи лет не покидал могилу своего хозяина в Махачкале, скончался, сообщили волонтеры.

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Рыжего кота перевезли в Санкт-Петербург для лечения, где он прошел все необходимые процедуры и находился на передержке. Последние анализы показывали улучшение, и Хатико уже готовился к переезду в новый дом

К сожалению, из-за многолетней жизни на улице его внутренние органы были серьезно повреждены, и спасти его не удалось. Прах кота отправят в Дагестан, чтобы он был похоронен рядом с хозяином.

Ранее пес, неделю живший в аэропорту Петропавловска-Камчатского и ожидающий возвращения своего хозяина, нашел новый дом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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