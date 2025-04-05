В Госдуме предложили убрать из ресторанов солонки и сахарницы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал запретить солонки и сахарницы в российском общепите.
По его словам, россияне привыкают добавлять в еду слишком много соли и сахара, потому что они стоят на столах по умолчанию. Депутат считает, что солонки и сахарницы нужно давать посетителям только по их просьбе.
Он добавил, что это сформирует осознанное отношение к питанию и никак не ограничит свободу потребителя.
Ранее в Госдуме заявили, что за повторную продажу детям энергетических напитков следует ввести уголовное наказание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDOS-атакам в день проведения акции
- СМИ: В Сочи пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса
- Марчелли: Кончаловский возглавил худсовет Театра Моссовета как наиболее опытный мастер
- Около 60 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за угарана
- В Госдуме предложили убрать из ресторанов солонки и сахарницы
- Жириновский может появиться на памятной монете
- Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина
- Под Новосибирском задержали мужчину, обвиняемого в убийстве собственной дочери
- В Техасе зарегистрировали более 480 случаев кори
- Режиссер Карпиловский заявил о желании снять фильм о Ефремове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru