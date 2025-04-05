В Госдуме предложили убрать из ресторанов солонки и сахарницы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал запретить солонки и сахарницы в российском общепите.

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По его словам, россияне привыкают добавлять в еду слишком много соли и сахара, потому что они стоят на столах по умолчанию. Депутат считает, что солонки и сахарницы нужно давать посетителям только по их просьбе.

Он добавил, что это сформирует осознанное отношение к питанию и никак не ограничит свободу потребителя.

Ранее в Госдуме заявили, что за повторную продажу детям энергетических напитков следует ввести уголовное наказание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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