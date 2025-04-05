Под Новосибирском задержали мужчину, обвиняемого в убийстве собственной дочери
Задержан житель Новосибирской области, обвиняемый в убийстве собственной дочери, сообщили в региональном Следственном комитете.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в одном из сел Каргатского района. Мужчина, пытаясь успокоить девочку, ударил ее рукой в область головы.
Ребенок скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело, 30-летнего обвиняемого заключили под стражу.
Ранее в Ульяновской области по делу об убийстве 14-летней девочки задержали двух жителей села Тумкино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru