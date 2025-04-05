Под Новосибирском задержали мужчину, обвиняемого в убийстве собственной дочери

Задержан житель Новосибирской области, обвиняемый в убийстве собственной дочери, сообщили в региональном Следственном комитете.

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Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в одном из сел Каргатского района. Мужчина, пытаясь успокоить девочку, ударил ее рукой в область головы.

Ребенок скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело, 30-летнего обвиняемого заключили под стражу.

Ранее в Ульяновской области по делу об убийстве 14-летней девочки задержали двух жителей села Тумкино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: СУ СК РФ по Новосибирский области
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьУбийствоСледственный Комитет

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