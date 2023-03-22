Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских вооружённых сил (ВСУ) на Бахмутском направлении, сообщает офис украинского лидера.

Украинские власти решили продолжать удерживать Артёмовск

В сообщении говорится, что он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий, а также наградил военных.

Ранее Зеленский заявил, что оборона Бахмута (украинское название Артёмовска. — Прим. НСН) будет усилена, сообщает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУВладимир Зеленский

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