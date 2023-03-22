Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Путин и Си не обсуждали предложенный Зеленским мирный план В Белгородской области в ходе обстрела погиб мужчина Заочно осужденная на Украине депутат Госдумы Ольга Пилипенко заявила, что не боится ареста Большинство россиян планируют выйти на пенсию до 60 лет