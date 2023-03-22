Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении
22 марта 202314:50
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских вооружённых сил (ВСУ) на Бахмутском направлении, сообщает офис украинского лидера.
В сообщении говорится, что он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий, а также наградил военных.
Ранее Зеленский заявил, что оборона Бахмута (украинское название Артёмовска. — Прим. НСН) будет усилена, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru