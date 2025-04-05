Около 60 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за угарана
В Красноярском крае из-за штормового ветра с порывами до 28 м/с почти 60 тысяч человек остались без электричества, сообщает Минэнерго РФ.
Кроме того, массовые отключения электричества зафиксировали в Республике Хакасия, Алтайском крае и Кемеровской области.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники.
В прокуратуре Красноярского края заявили, что специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населенных пунктах региона.
Ранее стало известно, что в Абакане из-за штормового ветра пострадали четыре человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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