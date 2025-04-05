Жириновский может появиться на памятной монете

Центробанк одобрил соответствующую инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова и его коллег из ЛДПР. Идет процесс юридического характера.



Пока неизвестно, сколько Банк России выпустит коллекционных монет.

Ранее Нилов рассказал НСН, что под товарным знаком «Жириновский» выпускалось огромное количество продукции - от мороженого до парфюма - однако сам Жириновский позволял это делать исключительно в пропагандистских целях, а не в коммерческих.



Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Причиной стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции.

