Жириновский может появиться на памятной монете

Покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский может появиться на памятной монете.

В ЛДПР рассказали, зачем им бренд «Жириновский»

Центробанк одобрил соответствующую инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова и его коллег из ЛДПР. Идет процесс юридического характера.

Пока неизвестно, сколько Банк России выпустит коллекционных монет.

Ранее Нилов рассказал НСН, что под товарным знаком «Жириновский» выпускалось огромное количество продукции - от мороженого до парфюма - однако сам Жириновский позволял это делать исключительно в пропагандистских целях, а не в коммерческих.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Причиной стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/partyLDPR
ТЕГИ:ЦентробанкВладимир ЖириновскийЛДПР

Горячие новости

Все новости

партнеры