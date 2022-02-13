Путин и Байден не затрагивали ситуацию с американской подлодкой у острова Уруп

«Эта тема в разговоре президентов не затрагивалась», — заявил он. По его словам, Кремль в курсе происшествия с американской субмариной. Как отметил Ушаков, Минобороны РФ принимает все необходимые шаги для разбирательства в произошедшем.

12 февраля стало известно, что подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением территориальных вод России.

