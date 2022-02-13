Путин и Байден не затрагивали ситуацию с американской подлодкой у острова Уруп
Ситуация с подлодкой США в территориальных водах России не затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
«Эта тема в разговоре президентов не затрагивалась», — заявил он. По его словам, Кремль в курсе происшествия с американской субмариной. Как отметил Ушаков, Минобороны РФ принимает все необходимые шаги для разбирательства в произошедшем.
12 февраля стало известно, что подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением территориальных вод России.
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