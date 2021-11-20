В США назвали сроки оснащения крылатыми ракетами эсминцев и подлодок
США намерены в 2025 году начать оснащение эсминцев класса Zumwalt гиперзвуковыми ракетами, а в 2028 году - атомные подводные лодки класса Virginia. Об этом заявил на симпозиуме Лиги подводного флота директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.
«Мы собираемся развернуть (гиперзвуковые системы) в Армии США в 2023-м финансовом году, они развернут свою первую батарею. И собираемся оснастить ими (эсминцы) класса Zumwalt в 2025 году», - цитирует «Интерфакс» вице-адмирала.
Агентство напоминает, что в составе ВМС США два эсминца класса Zumwalt, оснащенных 80 крылатыми ракетами Tomahawk, а также 19 многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения класса Virginia, на борту которых можно разместить 12 таких ракет.
Ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США намерены вернуть на свои атомные подводные лодки (АПЛ) «ракеты-убийцы» Harpoon. Об этом сообщает Breaking Defense.
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